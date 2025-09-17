דיווח: ראש ממשלת בריטניה יכיר במדינה פלסטינית בסוף השבוע

מומלצים -

הטיימס הבריטי דיווח הערב (רביעי) כי ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר יכיר במדינה פלסטינית במהלך סוף השבוע, לאחר ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בממלכה המאוחדת. לפי הדיווח, סטארמר עיכב את ההכרזה בשל הביקור הדיפלומטי, מתוך חשש שהדבר יבטל או יפגע במסיבת העיתונאים המתוכננת של השניים במהלך הביקור.

בעבר, סטארמר אמר כי אם לא תושג הפסקת אש וישראל תשפר את המצב ההומניטרי ברצועה, מדינתו תכיר במדינה פלסטינית - כעת בריטניה עולה שלב. פדוית השבי אמילי דמארי, בעלת האזרחות הבריטית, האשימה אותו ב"כישלון מוסרי" ואמרה שהוא "לא עומד בצד הנכון של ההיסטוריה" וכי היא "עצובה מאוד" מההחלטה.

הוא השיב לטענות כי הוא "קשוב במיוחד" לחטופים. עוד הוסיף: "זאת הסיבה שהייתי ברור לחלוטין ונחרץ שעלינו לשחרר את החטופים הנותרים", אמר סטארמר בריאיון. "זו הייתה עמדתנו לאורך כל הדרך ואני בהחלט מבין את הזוועה הבלתי נתפסת שאמילי עברה". כבר אז אמר שמבחינתו שחרור החטופים הינו חלק מהמהלך להכרה במדינה פלסטינית.

"עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי להקל על האסון ההומניטארי בעזה, שם אנו רואים את הילדים והתינוקות גוועים ברעב מחוסר סיוע שניתן לספק. זו הסיבה שאמרתי שאם הדברים לא ישתנו באופן מהותי בשטח, נצטרך להעריך זאת בספטמבר, נכיר בפלסטין לפני העצרת הכללית של האומות המאוחדות בספטמבר", אמר.