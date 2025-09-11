"הרג בלתי חמושים בעזה": תלונה הוגשה בגרמניה נגד חייל

מומלצים -

עורכי דין לזכויות אדם בגרמניה הגישו אתמול (רביעי) תלונה פלילית נגד חייל ישראלי ממוצא גרמני, בחשד ל"מעורבות בחיסולים ממוקדים של אזרחים פלסטינים בלתי חמושים ברצועת עזה".

התלונה הוגשה על ידי המרכז האירופי לזכויות אדם וחוקתיות (ECCHR) בשיתוף שלושה ארגוני זכויות אדם פלסטיניים נוספים. לטענתם, בתלונה שהוגשה לתובע הפדרלי בגרמניה נכללו כ-130 עמודים של ראיות, בהן תחקירים, עדויות והקלטות אודיו-ויזואליות, המצביעות על כך שהחייל שירת כצלף ביחידה הרב-ממדית של צה"ל.

המרכז מסר כי מדובר בחייל בן 25, יליד מינכן, שהיה רשום כתושב בגרמניה עד לאחרונה. לא נמסר אם הוא מחזיק באזרחות כפולה.

בהצהרת ECCHR נאמר כי הראיות מראות שמספר לוחמים מהיחידה ביצעו ירי מכוון לעבר אזרחים בעזה. ארגוני זכויות האדם טוענים כי צלפים ישראלים פעלו בסמוך לבתי החולים אל-קודס ונאצר בין נובמבר 2023 למרץ 2024, וכי קיימים הליכים משפטיים נוספים נגד חברי היחידה גם בצרפת, איטליה, דרום אפריקה ובלגיה.

על פי החוק הגרמני, ניתן לפתוח בהליכים פליליים בגין פשעים בינלאומיים גם אם בוצעו מחוץ לגרמניה, כל עוד החשוד הוא אזרח גרמני או יליד גרמניה.