אחרי שהדיח את אורבן מ-16 שנות שלטון: ר"מ הונגריה החדש מתחיל לעבוד

שש עשרה שנות שלטון של ויקטור אורבן הגיעו לסיומן הלילה עם ניצחונו המוחץ של מנהיג האופוזיציה פטר מדיאר. אורבן הודה בהפסד וציין כי "האחריות למשול לא ניתנה לנו הפעם". מדיאר, שותפו לשעבר של אורבן במפלגת השלטון, הבטיח להוביל קו ליברלי ופרו-אירופי, לשנות את החוקה ולהגביל את כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות בלבד.

לאחר הניצחון נשמעה אנחת רווחה בבריסל, שם נתפס אורבן כגורם מעכב שסיכל שוב ושוב החלטות לסיוע לאוקראינה. נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, בירכה על החזרה ל"נתיב האירופי" ועל הניצחון לחירויות היסוד. מדיאר הצהיר כי תחת הנהגתו, הונגריה תחזור להיות בעלת ברית חזקה ואמינה בנאט"ו ובאיחוד האירופי.

לצד השמחה במערב, בישראל שוררת דאגה מאובדן אחד מידידיה העקביים ביותר במוסדות האיחוד האירופי. אורבן שימש לאורך שנים כמשקל נגד לביקורת בבריסל על מדיניות ישראל ובלם יוזמות נגדה. כעת, נשאלת השאלה האם פטר מדיאר ישכיל לשמר את היחסים האסטרטגיים עם ירושלים, או שמא ממשלו החדש יישר קו עם העמדות האירופיות הביקורתיות יותר כלפי ישראל.