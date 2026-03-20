התקשורת באיראן: דובר משמרות המהפכה חוסל

ישראל ניסתה לחסל את דובר משמרות המהפכה, עלי מוחמד נאייני. בתקשורת האיראנית טוענים הבוקר (שישי) כי הוא נהרג.

שלשום אישר שר הביטחון ישראל כ"ץ את חיסולו של איסמעיל ח'טיב, שר המודיעין של איראן. "הוא היה ממונה על מערך הרצח והדיכוי הפנימי של המשטר באיראן ועל קידום איומים חיצוניים. מדיניות ישראל ברורה וחד משמעית: אין לאף אחד באיראן חסינות וכולם על הכוונת".

ישראל חיסלה ביום שלישי האחרון את עלי לריג'אני, מזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן, לצד מפקד כוחות הבסיג׳, רדא סאלימני, שחוסל יחד עם שדרת הפיקוד הבכירה שלו. התקיפה כוונה לעבר מפקדה חלופית שהקימו הכוחות במאהל שטח. בין המחוסלים בתקיפה: עוזרו האישי של סאלימני, כארישי, וכן מפקד הבסיג' בעיר שיראז.

חיסולו של לריג'אני כואב הרבה יותר מחיסול פוטנציאלי של מוג'תבא חמינאי, שכן זה האיש שהופקד על המערכות הרגישות ומונה על ידי חמינאי האב לנהל את המדינה אחריו. במקביל, גורם ישראלי ל-i24NEWS מסר: רוב הנהגת הבסיג' חוסלה בתקיפה הישראלית.