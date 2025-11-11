נשיא סוריה על הצטרפות להסכמי אברהם: "לא ניכנס כרגע למו"מ עם ישראל"

נשיא סוריה אחמד א-שרע התייחס הבוקר (שלישי) לפגישתו אמש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. על הסכם נורמליזציה עם ישראל אותו מנסה טראמפ לקדם אמר: "אנחנו לא הולכים לשיחות ישירות כרגע. לסוריה יש גבולות עם ישראל, וישראל כובשת את רמת הגולן מאז 1967. אולי הממשל האמריקני עם הנשיא טראמפ יעזור לנו להגיע למשא ומתן מסוג זה".

עוד אמר א-שרע ששוחח עם הנשיא האמריקני על הסרת הסנקציות שמוטלות עליו ואמר: "דיברנו על העתיד ועל החלטת מועצת הביטחון של האו"ם להסיר את הסנקציות מעליי ומעל אנשים נוספים".

א-שרע הוסיף בריאיון ל"פוקס ניוז" בנוגע לקשריו הקודמים עם אל-קאעידה כי "זה עניין מהעבר, לא דיברנו על זה באופן אקטיבי. דיברנו על הזדמנויות ההשקעה והעתיד בסוריה, כך שסוריה כבר לא תיתפס כאיום ביטחוני. כעת היא נתפסת כבעלת ברית גיאופוליטית". עוד הוסיף: "דיברנו עם ארה"ב על אפשרויות ייצור גז". כשנשאל על פיגועי 9/11 אמר: "הייתי רק בן 19 כשהייתי חבר אל קאעידה ולא הייתי לי בחירה בנוגע לזה. את מדברת עם האדם הלא נכון על זה. אנחנו מתאבלים על כל אדם שנהרג.

טראמפ מסר לגבי הפגישה בפוסט שהעלה ברשת החברתית "Truth" כי "היה לי כבוד לבלות עם אחמד חוסיין א-שרע, נשיא סוריה החדש, שם דנו בכל המורכבויות של שלום במזרח התיכון, שהוא תומך גדול שלו. אני מצפה להיפגש ולדבר שוב. כולם מדברים על הנס הגדול שמתרחש במזרח התיכון. סוריה יציבה ומוצלחת חשובה מאוד לכל המדינות באזור".