דיווח: בלבנון חושדים שהמוסד חטף בכיר צבאי לשעבר - שקשור להיעלמות רון ארד

מקור משפטי לבנוני סיפר הערב (שלישי) לערוץ "אל-ערביה" הסעודי כי כוחות הביטחון בלבנון חושדים שהמוסד חטף קצין בכיר לשעבר בשם אחמד שוכר באזור אל-בקאע.

על פי הדיווח בלבנון מאמינים שהחטיפה קשורה להיעלמותו של הנווט הישראלי רון ארד. עוד דווח כי שוכר פותה מאזור א-נבי שית לאזור זחלה, שם נחטף, ושביירות חושדת שמספר אנשים נכנסו לשדה התעופה בעיר יומיים לפני החטיפה.

על פי הדיווח, אותם מקורות מאמינים כי רון ארד שהה בבית המשויך למשפחת שוכר וכי אחיו של אחמד שוכר, העונה לשם חסן היה פעיל בקבוצה של מוסטפא דיראני שלכדה את רון ארד ב-1986. מקורבים למשפחת שוכר מסרו לעיתון כי חסן שוכר, הוא פעיל חיזבאללה שנהרג במבצע "חוק וסדר" בכפר מיידון.

עוד עולה מהחקירה כי הקצין נפגש עם שני אזרחים שוודים שהגיעו לנמל התעופה של ביירות יומיים בלבד לפני ההיעלמות. לדבריו, השניים פיתו אותו להגיע לאזור הבקעא, שם אבדו עקבותיו. יצוין כי המפקח על החקירה, הבהיר גם כי המודיעין הלבנוני לא איתר שום ממצא טכנולוגי שמצביע על כך שאותו בכיר עדיין בשטח לבנון, מה שמחזק את ההשערה שוא אכן נחטף לישראל.