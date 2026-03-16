צוואר הבקבוק של העולם: מדוע מצרי הורמוז הם המפתח למלחמה באיראן?

שיבוש התנועה במצרי הורמוז מקפיץ את מחירי האנרגיה והסחורות בישראל ובעולם, בזמן שהעימות הצבאי בין איראן לקואליציה המערבית מגיע לשיא. חסימת המצרים, גם אם היא חלקית בלבד, נחשבת ל"נשק יום הדין" של המשטר בטהרן.

נכון להיום, האיומים האיראניים והנחת המוקשים בנתיבי השיט הובילו לצניחה של 70% בתעבורת המכליות, מה שיוצר לחץ פוליטי וכלכלי אדיר על ממשל טראמפ.

לא סתם, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ שיגר איומים לבעלות הברית המסורתיות, והפחות מסורתיות, במטרה לגייס תמיכה ולאבטח את מעבר הספינות במיצרי הורמוז.

בראיון ל"פיינשל טיימס", טראמפ הזהיר את נאט"ו מפני עתיד "רע מאוד" אם בעלות הברית לא יסייעו בפתיחת מיצרי הורמוז, ואמר כי הוא עשוי גם לדחות פסגה מתוכננת עם נשיא סין שי ג'ינפינג, אך המהלך לא זוכה לתמיכה שלה קיווה נשיא ארצות הברית ובעולם מסרבים להיגרר ללחימה עם איראן.

מצרי הורמוז מהווים את עורק החיים המרכזי של משק האנרגיה העולמי, כאשר מדי יום עוברים בהם כ-21 מיליון חביות נפט גולמי, כחמישית מההיצע הגלובלי. בנוסף, כשליש מאספקת הגז הטבעי הנוזלי בעולם עוברת דרך נתיב זה.

המבנה הגיאוגרפי של המצר הופך אותו לנקודת תורפה אסטרטגית. בנקודה הצרה ביותר רוחבו עומד על 33 קילומטרים בלבד, כאשר מסלולי השיט בפועל מצטמצמים ל-3.5 קילומטרים לכל כיוון. עובדה זו מאפשרת לאיראן לשבש את התנועה באמצעות אמצעים פשוטים יחסית כמו מוקשים ימיים, סירות מהירות וירי טילים מהחוף.

צבא ארצות הברית הטביע כלי שיט של משמרות המהפכה שעסקו במיקוש המצרים. איראן משתמשת בשליטתה על המצר כדי לנסות ולכפות הפסקת אש, תוך שהיא פוגעת לא רק בישראל ובארצות הברית, אלא גם במדינות המפרץ שתלויות במצרים לייצוא 80% מהכנסותיהן מנפט. לכן גם טראמפ מתעקש לאבטח את המצרים.

הסיכון המרכזי כרגע הוא שיתוק מתמשך של הנתיב שיגרור משבר כלכלי עולמי עמוק. למרות שהצי האמריקני נהנה מעליונות טכנולוגית מוחלטת ויכול לפתוח את המצרים בכוח, כפי שנעשה בתקיפת כלי השיט האחרונה, הנזק לשווקים והפחד של חברות הספנות מהיקלעות לאש גורמים לעצירה מוחלטת של התנועה באזורים מסוימים.