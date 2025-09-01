סדר חדש: איך השפיעה עזה על סוריה ולבנון? | פרויקט מיוחד

מומלצים -

סוריה ולבנון משנות את פניהן בעקבות המלחמה שהחלה ברצועת עזה: בסוריה יש שלטון חדש שמנותק מההשפעה האיראנית, בלבנון מצהירה הממשלה החדשה על נחישותה לפרק את הנשק של חיזבאללה.

התמורות האלו הן תוצאה ישירה של המכות שהנחית צה"ל על הפרוקסי האיראני בשתי המדינות והניח בהן את התשתית לסדר פוליטי חדש ולהסדרים ביטחוניים עם ישראל.

כעת, כאשר ישראל וסוריה נעות לעבר הסכם ביטחוני, עולה השאלה, האם נוצרה הזדמנות גם לסדר מדיני חדש ורחב היקף, הסכם אזורי? ואם אכן נוצרה הזדמנות, האם מחמיצה אותה ישראל ונאחזת לפי שעה בהישגים טקטיים המתבטאים בנוכחות ישראלית באזורי החיץ?

האם תדע ישראל לצאת מהמעשה הצבאי אל המעשה המדיני? מה חושבים בסוריה על ההזדמנות הזו? מה באמת קורה בלבנון ועד כמה מתהווה שם הזדמנות חדשה? עד לאן תיקח אותה ישראל וכמה רחוק תוכל להגיע?

