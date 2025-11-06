ארה"ב תקים בסיס צבאי בדמשק לפיקוח הסכם ישראל-סוריה

ארצות הברית מתכוונת לשלוח חיילים לדמשק, כך דווח היום (חמישי) בסוכנות הידיעות "רויטרס". לפי הדיווח, הנוכחות הצבאית מתוכננת להיות בבסיס חיל אוויר בבירת סוריה, במטרה לסייע לקיום הסכם ביטחוני שוושינגטון מתווכת בין סוריה לישראל.

הבסיס ממוקם בשער הכניסה לחלקים בדרום סוריה שצפויים להוות אזור מפורז כחלק מהסכם אי-תוקפנות בין ישראל לסוריה.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ייפגש עם נשיא סוריה אחמד א-שרע בבית הלבן ביום שני, וזהו ביקור ראשון מסוגו של ראש מדינה סורי.