אדם בוהלר בריאיון: "צורקוב אמרה לי שהיא עונתה בשבי"

אדם בוהלר, שליח ממשל ארצות הברית לענייני חטופים, חשף היום (רביעי) ל-i24NEWS פרטים חדשים מאחורי הקלעים של שחרורה של אליזבת צורקוב, אזרחית ישראלית ודוקטורנטית באוניברסיטת פרינסטון, שנחטפה במרץ 2023 על ידי מיליציית כתאיב חיזבאללה בעיראק. "אין תחושה כמו להבין שמישהו שוחרר. חשתי שילוב של הקלה וגל עצום של רגשות - בגלל העבודה הקשה וההיכרות עם החטופה," אמר בוהלר.

בוהלר, שהוביל בחודשים האחרונים מאמצים אינטנסיביים, שמר על קשר הדוק עם מתאם השבויים והנעדרים של ישראל, האלוף במיל' גל הירש, ועם משפחתה של צורקוב. "הבאנו אותה לשגרירות האמריקנית, היא הייתה נרגשת והביעה הכרת תודה עמוקה לנשיא טראמפ. נכחתי כשהיא דיברה עם אמה בפעם הראשונה מאז השבי - שתיהן בכו. הבנתי שהיא עברה עינויים, החיים בשבי לא היו קלים," סיפר בוהלר.

השליח הדגיש כי השחרור התרחש בעקבות הבנה ברורה מצד ארגון הטרור ושל ממשלת עיראק שארצות הברית רצינית: "ביום שישי חתם הנשיא על צו נשיאותי הקובע צעדי ענישה לכל מי שיחטוף אזרח אמריקני או בעל ברית. השחרור קרה כי כולם הבינו שכשהנשיא מאיים - הוא רציני."

בוהלר הוסיף כי המטרה לא השתנתה: שחרור כל החטופים הישראלים בעזה. "אלו טרוריסטים שמחזיקים אנשים. כדאי שגם חמאס ייקח את איומי הנשיא ברצינות. הנשיא ימשיך להיאבק עבור כל האמריקנים - וגם עבור הישראלים," סיכם.

צפו בריאיון המלא ששודר הערב במהדורה המרכזית – בתחילת העמוד