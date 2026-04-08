המובילה המפתיעה של המגעים: כך פקיסטן תיווכה להפסקת האש

בעוד העולם נושא עיניו לארה"ב ולטהרן, מתברר כי האדריכלית המפתיעה של הפסקת האש היא דווקא פקיסטן. למרות משבר פנימי עמוק ומלחמה פעילה מול אפגניסטן, הצליחה המדינה למצב את עצמה כגשר היחיד שנותר בין ממשל טראמפ למשטר האיראני, כך פירטו היום (רביעי) ב"טיימס" הבריטי.

לפי הדיווחים, הדמות המרכזית מאחורי המגעים היא עאסים מוניר, מפקד הצבא והשליט בפועל של פקיסטן, המכונה "המרשל האהוב" על דונלד טראמפ. מוניר, כך דווח, נשאר ער לילות שלמים בניהול שיחות טלפון ישירות עם סגן נשיא ארה"ב, ג'יי.די ואנס, כדי לגבש את מסגרת ההסכם.

עבור מוניר, התפקיד כמשכין שלום הוא הזדמנות פז: גם לחיזוק היחסים עם הבית הלבן וגם כהסחת דעת מהצרות הפוליטיות בבית. "פקיסטן מחפשת לגיטימציה בחוץ כי היא חסרה לה מבית", הסבירו אנליסטים.

האינטרס: נפט, גז וחשש מחסימת המצרים

המעורבות הפקיסטנית לא נובעת רק מאלטרואיזם. המדינה חולקת גבול ארוך ומתוח עם איראן, אך חשוב מכך - היא תלויה כמעט לחלוטין בנפט, גז ודשנים שעוברים דרך מצרי הורמוז. סגירת המצרים, כפי שאיימה איראן, הייתה משמעותה גזר דין מוות לכלכלה הפקיסטנית המקרטעת.

המשבר כמעט עלה על שרטון ביום שני, לאחר המתקפה האיראנית על ערב סעודית. פקיסטן, המחזיקה בהסכם הגנה עם הסעודים, החריפה את הטון כלפי טהרן באופן חסר תקדים. מוניר הבהיר לבכירים איראנים כי התקיפה "פוגעת במאמצים הכנים לשלום", מה שהפעיל לחץ כבד על המשטר החדש בטהרן להסכים לתנאים.

המירוץ נגד השעון: "נותרו שעות ספורות"

מקורות פקיסטניים מסרו ל-BBC כי בשעות שקדמו להכרזה על הפסקת האש, האווירה במשלחת הפקיסטנית הייתה "קודרת ורצינית", אך מלאת תקווה. המגעים התנהלו ב"מעגל קטן מאוד" של מקורבים למוניר ולראש הממשלה שהבאז שריף.

לאחר חצות, פרסם ראש הממשלה הפקיסטני הודעה ברשת X וביקש מטראמפ להאריך את המועד האחרון בשבועיים כדי לאפשר לאיראן לפתוח את מצרי הורמוז כמחוות רצון טוב. לקראת השעה 05:00 בבוקר (שעון מקומי), הגיעה הבשורה: הושגה הסכמה על הפסקת אש.

כעת, העיניים נשואות ליום שישי הקרוב, 10 באפריל. פקיסטן הזמינה את נציגי ארה"ב ואיראן למפגש פסגה בבירה איסלאמאבאד כדי לנהל את המשא ומתן על ההסכם הסופי. למרות האופטימיות, המתווכים נשארים זהירים: "יש עדיין שבריריות מתמשכת וחוסר אמון עמוק בין הצדדים".