פרסום ראשון: הקרע מול קטאר שעלול לפרק את חמאס

התפתחות דרמטית: ברוך ידיד פרשננו לענייני ערבים חשף הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' כי ישנו קרע בין ההנהגה בקטאר, לבין לזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. גורמים ערבים מציינים בשיחה עם i24NEWS כי "הקרע המעמיק עוסק בין היתר בשליטה בתנועה בעתיד הקרוב - ובמהלכים האסטרטגיים".

כאמור, הקרע נרשם בין הקטארים - שרואים בח'אלד משעל כמועמד האולטימטיבי להנהגת חמאס ביום שאחרי, לבין ח'ליל אל-חיה ועז א-דין אל-חדאד השולטים בזרוע הצבאית של רצועת עזה. גורמים נוספים המעורבים במצב הם ''קבוצת האחים המוסלמים'', המכונה גם "הקבוצה הקטארית", אשר נמצאת בקרע עם "הקבוצה הצבאית", המכונה גם "הקבוצה האיראנית" בחמאס.

ל-i24NEWS נודע, כי הקרע בין הגורמים הללו כל כך חריף, עד כדי כך שאל-חדאד העביר באחרונה מסר לבכירי חמאס בקטאר, ואמר: "נקבור את התנועה ולא נאפשר למשעל לחזור לתפקידו בהנהגת חמאס". נזכיר, משעל הוא ראש "הקבוצה הקטארית" ומתנגד חריף של "הקבוצה האיראנית".

הרקע להחרפה במצב, היא הסברה של הקטארים לפיה הזרוע הצבאית מונעת הסדרים מדיניים, שישמרו את כוחה של חמאס, לפחות ככוח פוליטי, בזירה הפלסטינית ובמידה רבה גם את כוחה האזרחי ברצועת עזה. הקטארים מאמינים שניתן להגיע להסדרים מדיניים שישמרו את חמאס, למשל במסגרת דוגמת אש"ף, אלא שהזרוע הצבאית מונעת את הדברים, בשל היצמדותה לקו האיראני הקיצוני.

אחמד יוסף, מבכירי חמאס, שנזרק לשוליים על ידי הזרוע הצבאית, הרים את קולו כחלק מהקרע המתווה ובאחרונה כתב על ''הקמת מפלגה לא חמושה בעזה".

במקביל, קטאר וטורקיה סבורות שעל חמאס להסתגל למציאות חדשה, פוליטית בעיקרה, ולשקול את הצטרפותה לאש''ף - בעוד שהזרוע הצבאית הנאמנה לתכתיבים האיראנים, מונעת לפי שעה כל הסדר שכזה, מתוך העובדה שהיא זו ששולטת ברצועת עזה.

לדברי המקורות המקורבים לחמאס, זו הסיבה לדברים המפתיעים שאמר ראש ממשלת קטאר בשבוע שעבר נגד חמאס, כמי שהפרה את הפסקת האש ברפיח, וזו גם הסיבה לקו העויין שמפגינים כתבי אל ג'זירה בסיקורם את הזרוע הצבאית של חמאס.

כאמור, בערוצי התקשורת של האחים המוסלמים הסכסוך ברור לחלוטין. הכתבים והמרואיינים השונים מדברים על חילופי האשמות בין כנופיית דוחא מול כנופיית עזה, על הנהגת חו''ל המושחתת והמנותקת מול הזרוע האיראנית השיעית שיושבת בעזה, וגם על ניצול של אגודות צדקה לטובת עשיית הון אישי על ידי בכירי חמאס.

הגורמים הערבים, בהם כאלו המקורבים להנהגת חמאס, אמרו ל-i24NEWS כי ''הסכסוך הזה, הוא שאחראי לסדרת ידיעות בתקשורת הערבית בתקופה האחרונה, בין השאר, ידיעות על משבר כספי בחמאס, על עריקות משורות חמאס, על סכסוכים בצמרת וגם על בריחת אשתו של יחיא סינוואר לטורקיה ויציאת משפחתו של אמסעיל הנייה מרצועת עזה, באישור ישראלי". מנגד, כלי תקשורת אחרים דיווחו על גיוס של 7,000 ''לוחמים'' לארגון חמאס, על מינוי של חמישה מושלים חדשים ועל הבטחותיו של חדאד לאנשיו להילחם לצידם, בקו הראשון בעיר עזה.

המקורות הוסיפו כי "פעילים הזהירו מכך שהסכסוך הזה עלול לקרוע את התנועה, ולאפשר למדינות ערביות לנצל אותה לצרכיהן. עוד הדגישו: "קטאר רוצה הסדרים מדיניים. ברקע הפרטים הללו, בכירים מאוד מרמאללה שוחחו לאחרונה עם משעל על תנאי הסף לגבי הצטרפותו לאש''פ''.

לדברי המקורות, בכירי חמאס בקטאר העבירו מסרים לארצות הברית, לפיהם הם מוכנים לדון בתסריטים מסוימים של פירוק הנשק, אף שהם יודעים שחדאד הוא זה שיפסוק אחרון בעניין, ולפיכך החלה קטר ללחוץ בעניין הזה וראש ממשלתה אמר בשבוע שעבר, 'אנחנו לוחצים על פירוק חמאס מנשקה''.

