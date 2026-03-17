דיווח: מוג'תבא הודף את ההצעות להפסקת הלחימה - "נביס את ישראל וארה"ב"

מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן, הצהיר בדיון על מדיניות חוץ כי איראן לא תנקוט צעדים לשלום בשלב הנוכחי, וכי ארה"ב וישראל חייבות להיות מובסות ולשלם פיצויים, כך מסר היום (שלישי) גורם רשמי לרויטרס.

לפי הדיווח, חמינאי דחה את כל הצעות התיווך שהגיעו משתי מדינות, והבהיר כי איראן אינה מתכוונת להקל על המתיחות הנוכחית עם ישראל ועם ארה"ב. ההצהרה מציינת קו תקיף ומסמן המשך מדיניות עוינת של המשטר האיראני כלפי המערב ואזור המזרח התיכון.

כזכור, אתמול דווח ב"טלגרף" הבריטי כי המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, שרד את התקיפות האוויריות של ארה"ב וישראל בזכות החלטה של רגע - כאשר יצא לטיול קצר בגינתו, דקות ספורות בלבד לפני שטילים פגעו בביתו.

הקלטה שהודלפה והגיעה לידי ה"טלגרף" חושפת כי מוג'תבא היה יעד מרכזי באותה מתקפה קטלנית, שבה חוסלו אביו, עלי חמינאי, ובכירים נוספים בצמרת הרפובליקה האסלאמית.

על פי הדיווח, מוג'תבא יצא מהמבנה "כדי לעשות משהו" רגעים ספורים לפני שטילים בליסטיים ישראליים פגעו במתחם המגורים.

הפרטים הדרמטיים נחשפו בהקלטה של נאום שנשא מזהר חוסייני, ראש הטקס בלשכת המנהיג העליון, בפני אנשי דת בכירים ומפקדים במשמרות המהפכה. דבריו של חוסייני מספקים את התיאור המפורט הראשון של המתרחש בתוך מתחם המנהיג בזמן ההפצצה.

חוסייני חשף בנאומו כי מוג'תבא חמינאי נפצע ברגלו במהלך התקיפה, אשתו ובנו נהרגו במקום, וגיסו נערף כתוצאה מעוצמת הפיצוץ.