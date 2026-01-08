כאוס באיראן: 2 אנשי משמרות המהפכה נהרגו, האינטרנט נותק

היום ה-12: שיא נוסף נרשם הערב (חמישי) במחאה באיראן - כאשר תוך דקות דווח על מספר התפתחויות דרמטיות. התקשורת הערבית דיווחה כי עד כה, נהרגו ברחבי המדינה 45 מפגינים - וירי חי מתבצע ברחבי טהרן.

https://x.com/i/web/status/2009342211163574461 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

במקביל, פורסם כי שני אנשי משמרות המהפכה נהרגו בכרמנשאה - ופורסם תיעוד בו נראים מפגינים כשהם מכים פעיל אחר בעיר קזווין.

https://x.com/i/web/status/2009340266528792955 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בהמשך, קבוצת ניטור האינטרנט NETBLOCKS הודיעה כי האינטרנט באיראן הושבת כמעט לחלוטין.

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" ניצלה את נפילת האינטרנט, כדי לפרסם תיעוד בו נטען כי המצב רגיל לחלוטין ברחבי המדינה - למרות הדיווחים על המחאה הנרחבת. נוסף על האינטרנט, סוכנות הידיעות AP דיווחה כי קווי הטלפון במדינה נותקו.

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי התנועה האווירית בנמל התעופה "תבריז" הופסקה עד להודעה חדשה, זאת בשל "מזג האוויר".

https://x.com/i/web/status/2009333361471569961 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסלמה בהפגנות ואמר במהלך ריאיון: "אני לא רוצה לומר אם המשטר באיראן יפול או לא, אבל אני כן אגיד שהם לא במצב טוב, הם במצב רע מאוד. אני הודעתי להם שאם הם יתחילו להרוג אנשים במהלך המחאות, אנחנו נכה אותם קשה מאוד".

https://x.com/i/web/status/2009334832669839463 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

הוא הוסיף: "נהרגו בשל קושי של הכלת קהל במחאות, אנחנו עוקבים אחרי זה מקרוב מאוד, הם יודעים ונאמר להם בצורה תקיפה מאוד שאם יהרגו מפגינים, הם ישלמו בגיהנום".

במקביל, מזכיר האוצר האמריקני סקוט בסנט ציין כי "זה רגע קריטי עבור איראן, הכלכלה האיראנית על סף קריסה".