במהלך המשא ומתן עם ארה"ב: תמונות לווין חושפות - איראן משפצת את מתקני הגרעין

בזמן שאיראן מנהלת משא ומתן עם ארצות הברית, תמונות לווין שנחשפו ממתקן הגרעין באספהאן, מעלות כי האיראנים משפצים ומחזקים את האתר, כך פורסם היום (רביעי) בסוכנות הידיעות "רויטרס". האתר הופצץ במהלך מבצע "עם כלביא". כך למשל, בתמונה שצולמה ב-10 בפברואר ניתן לראות את פתחי המנהרות במתקן שנחסמו בחול.

https://x.com/i/web/status/2024125305338683510 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

תמונות הלוויין מצביעות על כך שאיראן בנתה לאחרונה מגן מבטון מעל מתקן חדש באתר צבאי רגיש וכיסתה אותו באדמה, לפי מומחים. התמונות גם מראות כי איראן כיסתה בחול כניסות למנהרות באתר גרעיני שהופצץ על ידי ארה"ב במהלך מלחמת "עם כלביא" ביוני האחרון, וחיזקה כניסות למנהרות נוספות. כמו כן, תיקנה בסיסי טילים שהותקפו במהלך המלחמה.

כ-30 קילומטרים מדרום-מזרח לטהרן, מתחם הגרעין פארצ'ין הוא אחד מהאתרים הצבאיים הרגישים ביותר ברפובליקה. שירותי מודיעין מערביים סבורים שהאיראנים ערכו שם ניסויים הקשורים לפצצות אטום לפני יותר משני עשורים. עם זאת, איראן תמיד הכחישה שהיא מפתחת נשק אטומי.

תמונות לוויין שצולמו לפני ואחרי ההתקפה מראות נזק נרחב לבניין בפארצ'ין, ושיקום ניכר בתמונות מ-6 בנובמבר 2024. תמונות מ-12 באוקטובר 2025 מראות פיתוח באתר, עם שלד של מבנה חדש ויחידה קטנה נוספת בסמוך אליו. התקדמות ניכרת בתמונות מ-14 בנובמבר, עם מה שמסתמן כגג מתכתי שמכסה את המבנה הגדול. עם זאת, תמונות מ-13 בדצמבר מראות שהמתקן כוסה חלקית. עד 16 בפברואר, לא ניתן לראותו כלל, מוסתר על ידי מה שמומחים מזהים כמבנה בטון.

כ-10 ק"מ דרומית לשיראז בדרום איראן, נמצא אחד מ-25 בסיסים עיקריים המסוגלים לשגר טילים בליסטיים לטווח בינוני, לפי מרכז אלמה למחקר וחינוך. המרכז העריך בשיחה עם רויטרס, שהאתר סבל מנזק קל מעל הקרקע במלחמה בשנה שעברה. אך השוואת תמונות שצולמו ב-3 ביולי 2025 ל-30 בינואר מראה מאמצי שיקום ופינוי במתחם הלוגיסטיקה הראשי ובמתחם הפיקוד הצפוי בבסיס.