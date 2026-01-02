טראמפ באיום על המשטר באיראן: "אם תהרגו מפגינים - נבוא לעזרתם"

המחאה באיראן - והדיווחים על הרוגים ופצועים במהלך ההפגנות - מעוררים תגובות רבות ברחבי העולם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר היום (שישי) איום מפורש על המשטר בטהרן, כאשר איים בנקיטת פעולה - במידה ומפגינים ייהרגו.

הוא כתב בחשבונו ברשת החברתית TruthSocial: "תירו ותהרגו באלימות מפגינים שלווים, כפי שזו דרככם הקבועה, ארצות הברית תבוא לעזרתם. אנחנו נעולים ומוכנים לפעולה".

עלי לאריג'אני, יועץ בכיר של המנהיג העליון באיראן עלי חמינאי, כתב בתגובה בחשבון ה-X שלו כי "טראמפ צריך לדעת שהתערבות אמריקנית בנושא פנימי זה - שקולה לכאוס ברחבי האזור כולו, ולהרס האינטרסים האמריקנים".

https://x.com/i/web/status/2007016643021447424 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בהמשך, עלי שאחמאני, יועץ פוליטי של חמינאי, הוסיף: "העם האיראני מכיר היטב את החוויה של 'הצלה' על ידי האמריקנים - מעיראק ואפגניסטן ועד לעזה. כל יד התערבותית שתתקרב לביטחון איראן תיכרת לפני שתצליח להמציא תגובה מצערת. הביטחון הלאומי של איראן הוא קו אדום, לא נושא לציוצים הרפתקניים".

https://x.com/i/web/status/2007023809975685372 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בנוסף לגיבוי אמריקני, המחאה קיבלה גם מסר חריג מהמוסד הישראלי, כשעמוד הטוויטר של המוסד בפרסית כתב: "צאו יחד לרחובות, הגיע הזמן. אנחנו איתכם, לא רק מרחוק ומילולית - אנחנו איתכם גם בשטח".

כזכור, רק אתמול דיווחו כלי תקשורת באיראן ומחוצה לה כי לפחות חמישה בני אדם נהרגו במהלך היום בעימותים שהתפתחו במהלך ההפגנות ופעולות המחאה נגד המשטר. ביום רביעי המחאות גבו את חייו של ההרוג הראשון. סגן המושל של מחוז לורסטאן, סעיד פוראלי, הודיע ​​על מותו של חבר הבסיג' - כוח המתנדבים של משמרות המהפיכה שנאבק במוחים - בשם אמיר ח’ודאיארי, במהלך הפגנות בעיר כוהדאשת. פוראלי הוסיף כי 13 אנשי כוחות הביטחון והבסיג' נפצעו מאבנים במהלך הפגנות אלו.