גנרלים של נשיא סוריה המודח בשאר אל-אסד שיבחו את מלחמת "ההשמדה" ברצועת עזה - כך דווח היום (חמישי) ברשת "אל-ג'זירה" הקטארית. הבכירים ניסו להשיג תמיכה ישראלית באמצעות ביצוע צעדים צבאיים שיערערו את היציבות במדינה, לפי הדיווח.

הקלטות שהגיעו לידי הרשת הקטארית מצביעות על כך שגנרל העונה לשם סוהיל אל-חסן, לשעבר מפקד הכוחות המיוחדים במשטרו של בשאר אל-אסד, שיבח רבות את הפעילות הישראלית ברצועה. בנוסף ניסה לשכנע אדם כי הוא "קצין מוסד ישראלי", על מנת לספק לעצמו תמיכה בתוך סוריה.

לפי "אל-ג'זירה", ההקלטות יפורסמו בהמשך על ידה. מסמכים נוספים שהגיעו לידי הרשת מראים כי גנרלים ניסו להשיג תמיכה ל"מהלכים צבאיים" שיבוצעו בסוריה, שמטרתן לערער את היציבות באזור. עוד דווח כי על אף נפילת שלטונו של אסד, אותם גנרלים עדיין פועלים בניסיון לערער את הממשלה הסורית החדשה ולהשיג לעצמם אזורי שליטה בתוך המדינה.