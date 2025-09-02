"בכירים חות'ים נעלמו": פאניקה בצנעא לאחר התקיפה הישראלית

מומלצים -

החות'ים במצב חירום: בלבול ופאניקה שוררים בימים האחרונים בעקבות התקיפה הישראלית בצנעא, במהלכה חוסל ראש הממשלה החות'י אחמד א-רהווי - לצד מרבית שרי הממשלה. במקביל, נרשם מעצר של מספר אנשי או"ם, ברקע חשדות לשיתוף פעולה עם ישראל.

כאמור, מקורות בצנעא אישרו לעיתון הקטרי 'א-שרק אל-אווסט' כי דמויות בכירות בצמרת המיליציה, נעלמו במהלך הימים האחרונים והוסתרו באזורי בטיחות מרוחקים, לאחר שמנהיגיה הפכו למטרות ישירות של תקיפות ישראליות. תנועת משפחותיהם בשיירות לכיוון מחוזות צפוניים מעידה על תחושת איום מוחשי ומצב פנימי של פחד.

במקביל, דווח כי החות'ים עצרו 11 אנשי צוות מטעם האו"ם, עקב חשד לשיתוף פעולה עם ישראל. מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, גינה בחריפות את המעצר השרירותי של אנשי האו"ם, ודחק בשחרורם המיידי.

השליח המיוחד של האומות המאוחדות לתימן, הנס גרונדברג, פועל בימים אלו להפעיל לחצים על החות'ים לשחרור העובדים, ומביע דאגה מהסלמה נוספת במצב הביטחוני באזור. גרונדברג קרא לאיפוק ולמניעת הסלמה, והדגיש את הצורך בשמירה על בטיחות אנשי האו"ם וההגנה על תשתיות אזרחיות בתימן. הוא דרש כי כל אנשי האו"ם, ארגונים לא ממשלתיים, החברה האזרחית, והמשלחות הדיפלומטיות ישוחררו באופן מיידי וללא תנאי.

מצב זה מציב את החות'ים במבחן קשה במיוחד, כאשר הם מוצאים עצמם מתמודדים עם איום ביטחוני פנימי וחיצוני, לצד תחושת בידוד הולכת ומתרקמת בזירה הבינלאומית.