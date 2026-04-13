למעלה מ-1,600: שיא שלילי במספר ההוצאות להורג באיראן ב-2025

מנגנון הפחד: שני ארגוני זכויות אדם חשפו היום (שני) בשיחה עם ערוץ "איראן אינטרנשיונל" כי במהלך 2025, הוצאו להורג באיראן לפחות 1,639 בני אדם. הארגונים ציינו כי זהו הנתון הגבוה ביותר שנרשם מאז שנת 1989, והזהירו כי המשטר באיראן עשוי להגביר את היקף השימוש בהוצאות להורג לאחר ההפגנות בינואר האחרון, ומבצע "שגרת הארי".

מהנתונים שפורסמו בדוח השנתי המשותף של Iran Human Rights שמבוסס בנורבגיה ו-Together Against the Death Penalty שמבוסס בפריז, עולה כי מדובר בעלייה של 68% לעומת הנתון שנרשם ב-2024 - ועמד על 975 הוצאות להורג, בהם 48 נשים.

עוד נכתב כי "במידה והרפובליקה האיסלאמית "תשרוד את המשבר הנוכחי, קיים סיכון ממשי שעונש המוות ישמש בהיקף רחב עוד יותר ככלי לדיכוי ודיכוי מחדש". הארגונים ציינו כי "העלייה החדה מצביעה על שימוש רחב יותר בעונש המוות ככלי הפחדה".