קצין סורי חשף: "טהרן נטשה את אסד יומיים לפני נפילת משטרו"

קצין סורי שעבד עם משמרות המהפכה חשף היום (ראשון) בפני סוכנות הידיעות AFP כי "טהרן נטשה את באשר אל-אסד יומיים לפני נפילת משטרו".

"ידענו שהדברים לא טובים, אבל לא במידה כזו", סיפר הקצין הסורי. בכתבה נטען כי לאחר נפילת העיר חלב לידי המורדים, איראן הפסיקה להילחם בסוריה ו-4,000 מלוחמיה פונו מהאזור.

ביום שישי האחרון האו"ם פרסם כי מאז נפילת משטרו של אסד לפני שנה, שבו לסוריה מעל 1.2 מיליון אזרחים סורים.

אסד כיהן כנשיא סוריה משנת 2000 ועד 8 בדצמבר 2024 - כאשר הוא עזב את דמשק טרם נכנסו אליה כוחות המורדים והפילו את שלטונו - ומצא מקלט ברוסיה. הוא נחשב לפושע מלחמה ופושע נגד האנושות בעקבות מלחמה האזרחים במדינה שפרצה בשנת 2011 בסוריה - אז נהרגו ונפצעו אלפי אזרחים לאחר שהצבא הסורי עשה שימוש בנשק כימי נגדם.