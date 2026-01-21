טראמפ מגיב לאיומי איראן: "אם משהו יקרה נפוצץ את המדינה"

המתיחות באזור המזרח התיכון והמפרץ הפרסי נמשכת, כאשר הוול סטריט ג'ורנל דיווח במהלך הלילה (רביעי) כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך ללחוץ על עוזריו, למען מה שהוא מכנה "אפשרויות צבאיות מכריעות" בעניין איראן. לצד זאת, הוא שיגר איום למשטר האיראני."אם משהו יקרה נפוצץ להם את המדינה, נמחק אותם", אמר.

לצד הדיווח על בקשת הנשיא לתוכנית פעולה אמריקנית נגד איראן, והאיומים ששיגר לעבר טהרן - הוול סטריט ג'ורנל פרסם מאמר דעה של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י. במאמרו, הבכיר האיראני חוזר על נקודות שהעלה בעבר, ביניהן הטענה לפיה הבית הלבן "קונה פרופגנדה של תקשורת מערבית". עוד הוסיף כי בניגוד להפגנות עבר, הפעם נשיא ארה"ב איים בתגובה במידה ומפגינים יהרגו, ובכך נתן מוטיבציה לאלו "הזוממים" להגביר את פעולותיהם כדי להשיג את התוצאה הזו בדיוק.

"המטרה הייתה ברורה: לגרור את ארה"ב למלחמה נוספת למען ישראל", טען, "שעות בלבד לאחר הכרזתו של טראמפ כי הוא שוקל התערבות במקרה של אלימות המונית, כוחות הביטחון שלנו נתפסו לא מוכנים על ידי התקפות מזוינות מתואמות בקנה מידה גדול".

מחלקת המדינה האמריקנית תקפה את הבכיר האיראני. בחשבון ה-X הרשמי בפרסית נכתב: "דמיינו עולם שבו משטר הרפובליקה האסלאמית, במקום לדכא את עמו, משרת אותם. לרוע המזל, זו אינה המציאות בה חיים האיראנים כיום".

"הפרנויה של משטר הרפובליקה האסלאמית הובילה את המדינה למצב לא מוכרז של משטר צבאי. סוכנים חמושים השתלטו על הרחובות, עוצר ומחסומים משבשים את חיי היומיום, ומשטר הרפובליקה האסלאמית משתיק קולות על ידי ניתוק האינטרנט וצנזור תקשורת. הדיכוי הבלתי פוסק של המשטר רק מוכיח שהם חוששים מבני עמם יותר מכל איום חיצוני. לאיראן יש פוטנציאל עצום, והעתיד יכול להיות מזהיר אם מנהיגיה יבחרו בשירות על פני דיכוי", נמסר עוד.

בתוך כך, הממשל האמריקני ממשיך להזרים כוחות למזרח התיכון. בין היתר, מטוסי קרב אמריקנים מדגם F-15E נחתו ביום ראשון בירדן, ונושאת המטוסים אברהם לינקולן וכלי טיס נוספים, בהם מטוסי F-35 ומטוסי קרב אחרים ומטוסים המשבשים אלקטרוניקה, נצפו על ידי מעקבי תנועה ימית ששטו מערבה מים סין הדרומי לכיוון המפרץ הפרסי.

גורמים אמריקנים אף ציינו כי מערכות הגנה האוויריות נוספות יובאו לאזור, בהן סוללות טילי פטריוט, ומערכת THAAD - שיוכלו להדוף את תקיפות איראניות אפשריות.

במקביל, דוברת העיתונות של הבית הלבן, קרוליין לוויט, הודיעה כי מטוס "אייר פורס 1", שהיה בדרכו לפורום הכלכלי בדאבוס, נאלץ לחזור על עקבותיו, לאחר שהצוות זיהה "בעיה חשמלית קלה" לאחר ההמראה. הנשיא המריא לכינוס על מטוס אחר מהצי.