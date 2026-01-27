מתכוננים לתקוף באיראן? חיל האוויר האמריקני יקיים תרגיל רחב היקף במזרח התיכון

המתיחות בין ארצות הברית לאיראן עולה שלב, כשהראשונה הודיעה כי חיל האוויר התשיעי של הצבא האמריקני (AFCENT) הפועל במזרח התיכון, יקיים תרגיל רחב היקף בן מספר ימים.

על פי ההודעה הרשמית שיצאה מטעם AFCENT, מטרת התרגיל היא "להדגים את היכולת לפרוס, לפזר ולתחזק כוח אווירי קרבי ברחבי אזור האחריות של פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום)". נשיא ארצות הבירת דונלד טראמפ אמר: "שלחנו כוח ימי נרחב לאזור איראן, מקווה שלא יהיה בזה צורך".

מפקד AFCENT, סגן-גנרל דרק פראנס, אמר על התרגיל: "אנשי האוויר שלנו מוכיחים שהם יכולים לפזר, להפעיל ולבצע גיחות קרב בתנאים תובעניים - בבטחה, בדיוק ולצד שותפינו. מדובר בקיום מחויבותנו לשמירה על אנשי מטוס מוכנים לקרב ולביצוע הממושמע הנדרש כדי לשמור על כוח אווירי זמין מתי ובמקום בו הוא נחוץ".

קיום התרגיל האווירי באה על רקע מצור ימי אמריקני שהוטל על איראן באמצעות נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" שהגיעה השבוע למזרח התיכון, ביחד עם ספינות מלחמה ופריגטות המקיפות את איראן ונושאות אלפי חיילים.

על פי דיווחי מודיעין שמגיעים ממדינות המפרץ הפרסי, איראן פרסה יחידות של משמרות המהפכה לאורך חופיה הדרומיים וטילים נגד ספינות, במיוחד במצרי הורמוז ובמפרץ, תוך התמקדות בנקודות אסטרטגיות כמו האי קשם ובנדר עבאס, כהכנה למניעת כל פלישה קרקעית אמריקנית אפשרית.