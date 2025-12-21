מקומם: יהודים הותקפו באיסטנבול בדרך להדלקת נרות

אירוע מקומם: שבעה יהודים הותקפו על ידי מפגינים פרו-פלסטינים באיסטנבול שבטורקיה, בזמן שהיו בדרכם להדלקת נרות בבית כנסת בעיר. כוחות משטרה התערבו והפרידו בין התוקפים לקבוצה שהייתה בדרכה לבית הכנסת.

האירוע הזה מצטרף לשורת תקריות אנטישמיות מזעזעות מהזמן האחרון, כאשר בין היתר לפני כשבוע לקוח שרכש מהחנות פיג'מה בנושא חנוכה קיבל עם החבילה שלו פתק עם הכיתוב "free palestine", והעלה לרשתות החברתיות את האירוע. רשת הבגדים "בלומינגדיילס" פיטרה את העובדת שהכניסה פיסת נייר עם הכיתוב לחבילה.

התקרית באיסטנבול:

בשבוע שעבר, יהודי הותקף בברוקלין שבניו יורק על ידי גבר ששלף לעברו סכין, ודקר אותו מספר פעמים בזמן שקרא קריאות אנטישמיות. יממה קודם הותקפו מספר אנשי חב"ד ברכבת התחתית של ניו יורק לאחר שחזרו מפעילות חנוכה. על פי עדויות, השליחים עלו לקו 3 חזרה לברוקלין אחרי שהיו באירוע חנוכה. זמן קצר לאחר שהרכבת עזבה את מנהטן, שני גברים - ככל הנראה אב ובן - עלו לקרון והחלו להטיח גידופים אנטישמיים אכזריים כלפם.

וכמובן, בראש התקריות עומד הפיגוע הקשה בסידני ביום ראשון שעבר, במהלכו נרצחו 15 בני אדם ונפצעו עשרות נוספים. שני המחבלים הם סג'יד אכרם ובנו נאביד. האב חוסל בעוד הבן נוטרל ונעצר. ברכבם אותר דגל של דאעש, כמו גם מטענים מאולתרים. השניים תועדו בעת הפיגוע כשהם משתמשים לפחות בשלושה רובים ארוכים.

בין הנרצחים: שליח חב"ד הרב אלי שלנגר, ניצול השואה אלכס קלייטמן, טיבור ויצמן, דן אלקיים, הרב יעקב הלוי לויטין, שליח חב"ד שהיה גם מזכיר בית הדין בסידני, ראובן מוריסון, מריקה פוגאני ומתילדה בת ה-10, וכן אזרח ישראלי נוסף.