ישראל וארה"ב יגבירו המאמצים להוציא מפגינים ומתנגדי משטר לרחוב בתקופה הקרובה, ייתכן כבר בימים הקרובים. עד כה, מתנגדי המשטר לא יצאו להפגין, בין אם חששו מכוחות המשטר ובין אם הם חוששים מהלהיפגע מהמתקפות הישראליות אמריקניות. בימים האחרונים חיל האוויר תקף מאות מחסומים וחיילים של יחידת הבסיג׳ שהוקמו לאחרונה בטהרן ובערים נוספות ברחבי המדינה. המהלך מגיע לאחר הפגיעה הנרחבת בנכסים המרכזיים ביותר של כוחות ביטחון הפנים והבסיג'.

בישראל ובארה"ב מזהים פחות סדקים בצמרת הממשל מכפי שחשבו שיראו, כך ע"פ כמה גורמים ששוחחו עם I24NEWS, אבל בדרגים הנמוכים יותר הפחד ניכר: אבל מנגד, 2 המדינות חוששות מחשש של חיילים איראניים למלא אחר פקודות ירי לעבר ישראל, בין היתר בעקבות ציד המשגרים האמריקני־ישראלי. ביום חמישי, במסיבת עיתונאים, נתניהו פנה לאזרחי איראן ואמר להם כי "הרגע שבו תוכלו לצאת לחירות הולך ומתקרב. אנו עומדים לצידכם ועוזרים לכם". במקביל נתניהו הודה בפומבי בפעם הראשונה כי לא בטוח שהמשטר יפול בסוף המלחמה ואמר לאיראנים כי "בסופו של יום זה תלוי בכם".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בשבת כי ישראל וארה"ב נכנסות לישורת ההכרעה במאבק, בין ניסיונות המשטר לשרוד, תוך גרימת סבל הולך וגובר לעם האיראני, לבין כניעה. "רק העם האיראני יכול לשים לזה סוף במאבק נחוש - עד להפלת משטר הטרור והצלת איראן", אמר השר.

גורם ישראלי הודה בשיחה עם I24NEWS כי "סביר יותר ששינוי מתמשך במשטר יתרחש בתקופה שלאחר המלחמה, בתקופה של רגיעה יחסית, כאשר מספרים גדולים של אזרחים איראנים המתנגדים למשטר עשויים להרגיש שהם יכולים לצאת לרחובות".