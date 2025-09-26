אפקט הדומינו: שנה לחיסול נסראללה - איך השתנה המזה"ת?

מחר (שבת) לפני שנה, יצא לפועל אחד החיסולים הכי דרמטיים ומשמעותיים שידעה ישראל - חיסולו של חסן נסראללה. זה לא היה עוד חיסול - זה היה אירוע היסטורי שגל ההדף שלו מכים עד היום במזרח התיכון.

האפקט שהגיע אחרי החיסול שינה את המציאות במזרח התיכון לתמיד - זו היתה הלבנה שהביאה את חיזבאללה לרדת על הברכיים, שהפילה את משטר אסד, ובהרבה מובנים גם סללה את הדרך לתקיפה ההיסטורית באיראן.

