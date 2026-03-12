תחקיר שפורסם ב"ניו יורק טיימס" אמש (רביעי) חושף כי צבא ארצות הברית הוא האחראי לתקיפת טיל קטלנית על בית ספר יסודי לבנות באיראן ב-28 בפברואר, במהלך מכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי".

על פי ממצאים ראשוניים של חקירה שעורך הפנטגון, התקיפה על בית הספר "שאג'רה טייבה" בעיר מינאב שבדרום המדינה נבעה מ"טעות בזיהוי".

על פי הדיווח, קצינים בפיקוד המרכז של ארה"ב השתמשו בנתונים מודיעיניים מיושנים שסיפקה סוכנות הביון של משרד ההגנה כדי לקבוע את נקודות הציון לתקיפה. המטרה המקורית הייתה מתחם של משמרות המהפכה הסמוך לבית הספר. התחקיר מעלה עוד כי מבנה בית הספר היה בעבר חלק מהבסיס הצבאי, אך הופרד ממנו והוסב למוסד חינוכי אזרחי כבר בין השנים 2013 ל-2016.

i24NEWS

לפי דיווחים באיראן, בתקיפה נהרגו לפחות 175 בני אדם, רובם המוחלט תלמידות בגילאי 7 עד 12, וכן מורים והורים ששהו במקום. ה"ניו יורק טיימס" טוען כי אימת סרטונים וצילומי לווין המראים פגיעה מדויקת במבנה בית הספר, וכי מומחים שניתחו שרידי טילים מהזירה קבעו כי מדובר בחלקים של טיל שיוט אמריקני מסוג "טומהוק".

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, שרמז בתחילה כי ייתכן שאיראן עצמה אחראית לפיצוץ, הגיב לפרסום התחקיר ואמר לכתבים כי אינו מכיר את הפרטים מקרוב, אך הוסיף כי "יכול לחיות" עם תוצאות החקירה הרשמית לכשתסתיים. במקביל, 46 סנאטורים דמוקרטים פנו למזכיר ההגנה פיט הגסת' בדרישה לחקור במהירות את האירוע, אותו כינו "מחריד".

משרד החוץ האיראני הגדיר את התקיפה כ"פשע מלחמה", והציג תיעוד של קברי אחים של הילדות שנהרגו באירוע. גורמים באו"ם ובאונסק"ו גינו גם הם את הפגיעה במוסד החינוכי, וציינו כי מדובר באחד האירועים הקשים ביותר של פגיעה באזרחים במהלך העימות הנוכחי. מהפנטגון נמסר כי האירוע עדיין נמצא תחת חקירה רשמית וכי הם מסרבים להגיב על פרטים ספציפיים בשלב זה.