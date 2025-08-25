"הסכם גרוע מאד": צבי יחזקאלי על ההסדר הביטחוני עם סוריה

מומלצים -

ברקע הדיווחים על כך שישראל וסוריה יחתמו בקרוב על הסכם ביטחוני, פרשננו לענייני ערבים צבי יחזקאלי הסביר הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" מי המרוויח המרכזי מהסכם כזה.

כך, אמר יחזקאלי כי המרוויח הגדול עשוי להיות נשיא סוריה אחמד א-שרע (אל ג'ולאני): "זה לא נשיא שנבחר, זה איש דאעש שהשתלט על סוריה". יחזקאלי הוסיף כי לדעתו הסכמים אלה הם גרועים מאד: "הסכמים כאלה בעצם מפנים את ישראל מכל שטחי החיץ והשטחים שהחזיקה ומחזיקה כרגע בתוך סוריה.

בעצם נותנים פה לגיטימציה לשלטון דאעש, לשלטון ג'יהאדיסטי שלקח את השלטון בכוח, שעורף ראשים, שעשה מעשה אונס וטבח מזעזעים בדרוזים ובעלווים, וממשיך לעשות את זה בימים אלו. בהסכם כזה, ישראל בעצם תפקיר את הדרוזים וגם תפקיר את ביטחון הגולן לאנשי הג'יהאדיסטים האלה". צפו בדיווח המלא - בראש העמוד