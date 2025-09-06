בכיר חיזבאללה: "הזדמנות למנוע מהמדינה להגיע ללא נודע"

מומלצים -

בכיר בחיזבאללה, מחמוד קמתי, אמר לרויטרס היום (שבת) כי הארגון תופס את ישיבת הקבינט שהתקיימה אמש, בנושא תוכנית צבאית להקמת מונופול ממלכתי על נשק "הזדמנות לחזור לחוכמה ולהיגיון, ולמנוע מהמדינה להחליק אל הלא נודע".

קבינט לבנון בירך ביום שישי על תוכנית של הצבא שתפרק את חיזבאללה מנשקו ואמר כי הצבא יתחיל לבצע אותה, מבלי לקבוע לוח זמנים ליישום ולהזהיר כי לצבא יכולות מוגבלות, אך במקביל נטען כי המשך הפעולות הצבאיות הישראליות בלבנון יפגע בהתקדמות הצבא. בשיחה עם כתבים לאחר הפגישה, שר ההסברה הלבנוני פול מורקוס, לא אמר כי הקבינט אישר רשמית את התוכנית.

קמתי אמר לרויטרס שחיזבאללה הגיע להערכתו בהתבסס על הצהרת הממשלה ביום שישי כי יישום נוסף של מפת דרכים אמריקנית בנושא תלוי במחויבותה של ישראל. הוא אמר כי מבלי שישראל תפסיק את התקיפות ותסיג את כוחותיה מדרום לבנון, יישום התוכנית על ידי לבנון צריך להישאר "מושעה עד להודעה חדשה".

קבינט לבנון הטיל בחודש שעבר על הצבא לגבש תוכנית שתבסס מונופול מדינתי על נשק ואישר מפת דרכים אמריקאית שמטרתה לפרק את חיזבאללה מנשקו בתמורה להפסקת הפעולות הצבאיות של ישראל בלבנון. קמתי אמר שחיזבאללה "דחה באופן חד משמעי" את שתי ההחלטות הללו וציפה שממשלת לבנון תגבש אסטרטגיית הגנה לאומית.

ישראל אותתה בשבוע שעבר כי תצמצם את נוכחותה הצבאית בדרום לבנון אם הצבא ינקוט פעולה לפרק את חיזבאללה מנשקו. בינתיים, היא המשיכה בתקיפותיה, ולפי דיווחים במדינה, ארבעה בני אדם נהרגו ביום רביעי.

בשעה 15:00 התכנס הקבינט בבעבדה, לאחר שקדמה לספקולציות רבות לגבי אופן הטיפול של השניים במושב. נסיגת חמשת השרים השיעים לא הייתה מפתיעה כמו ההצהרה עצמה. כפי שסוכם, השרים פרשו זמן קצר לאחר שהצטרף מפקד הצבא כדי להציג את התוכנית, שהועלתה לאחר דיון בארבעת הסעיפים האחרים. דקות ספורות לאחר תחילת המושב, השרים סיימו את הדיון בארבעה סעיפים על סדר היום ועברו לסעיף הגבלת החזקת נשק למדינה. בעוד מפקד הצבא רודולף הייקל המתין בחדר צדדי, בניגוד לשמועות, שרי צמד תנועת אמל וחיזבאללה המתינו לכניסתו. בנוכחותו, הם אישרו כי פרישתם מהמושב לא כוונה נגד צבא לבנון, אלא עמדה פוליטית שמסרבת לדון בתוכנית הגבלת הנשק. עמדה זו נבעה מדחייתם את החלטת הגבלת הנשק עצמה, שהתקבלה בישיבות ה-5 וה-7 באוגוסט.

מפה לסיכום חמשת השלבים לאיסוף הנשק מחיזבאללה:

חמשת השרים עזבו בזה אחר זה, החל משר הבריאות ראקן נאצר א-דין וכלה בשר המדינה לפיתוח מנהלי פאדי מכי. לפני עזיבתו, מכי הקפיד להדגיש את עמדתו, בשונה מזו של השניים, בתמיכתו בדיון בתוכנית הצבא. עם זאת, אין פירוש הדבר שהדבר יסלול את הדרך לפריצת דרך בייצוג השיעי. מקורות שרים חשפו כי "התוכנית שהציג הצבא לא כללה מסגרות זמן וקבעה חמישה שלבים להגבלת נשק למדינה". שלבים אלה מתחילים בהשלמת עבודת הצבא באזור שמדרום לנהר ליטאני, לאחר מכן עוברים לאזור שבין נהרות ליטאני לעוואלי, לאחר מכן לביירות, פרבריה והאזורים הסובבים אותה, ואז לבקעת הלבנון. השלב החמישי יהיה הגבלת נשק למדינה בכל שטח לבנון.

המקורות אמרו כי "התוכנית מתחשבת ביכולות שבתוכן יכול הצבא לפעול, כמו גם במכשולים ובקשיים", וציינו כי "הצבא יחליט כיצד לפעול באזורים השונים בהתאם למה שהוא רואה לנכון ליכולותיו, תוך הגשת דו"ח חודשי מפורט על פעילותו לממשלה". על פי התוכנית, הפסקת התקיפות הישראליות ונסיגה הן תנאים חיוניים להשגת תוכנית הפריסה המלאה של הצבא בכל שטח לבנון. התוכנית קובעת גם חיזוק הפריסה הצבאית ומחסומי הנשק באזורים רבים למניעת העברות או הברחות נשק, שליטה בגבול לבנון-סוריה, סגירת מעברים בלתי חוקיים, מניעת הברחות נשק וסמים והשלמת הליכים לנסיגת נשק ממחנות פליטים פלסטינים.

מסקנה זו, לדברי המקורות, היא תוצאה של משא ומתן שהתקיים בשעות האחרונות, הנתמך על ידי עמידתם האיתנה של השניים ופירוק שדה המוקשים הממשלתי על ידי הצבא. המקורות אומרים כי ההצהרה שפורסמה נוסחה בלילה שלפני כן בין עאון לברי, ואושרה על ידי סלאם. תחושה זו באה לידי ביטוי בהערתו הראשונה של ברי על ההחלטות, בה אמר: "הדברים חיוביים, ואני מאמין שהרוחות הרעילות מתחילות לנשוב". הוא סבר כי "מה שקרה בנוגע לתוכנית הצבאית של הצבא שומר על שלום האזרחי".

אל-אחבאר נודע כי החלטות המושב לא היו לטובת שרי הכוחות הלבנוניים בממשלה, במיוחד משום שהן לקחו בחשבון רבות מדרישות חיזבאללה ותנועת אמל. השרים עצמם התכוונו להביע הסתייגויות, אך נסוגו עקב התעקשותו של מפקד הצבא כי "לא ניתן לקבוע מגבלות זמן משום שאינו יודע כיצד הדברים יתפתחו בשטח". בינתיים, מקורות בכוחות הלבנוניים טענו כי "מעראב מרגיש בנוח עם הליכי המושב, בהתחשב בכך שהעניינים נמצאים כעת בידי הצבא".