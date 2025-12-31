הסלמה במהומות באיראן: הרוג ראשון לכוחות משמרות המהפכה

הרוג ראשון למשמרות המהפיכה הערב (רביעי) במהלך המהומות נגד המשטר באיראן. סגן המושל של מחוז לורסטאן, סעיד פוראלי, הודיע ​​על מותו של חבר הבסיג' - כוח המתנדבים של משמרות המהפיכה שנאבק במוחים - בשם אמיר ח’ודאיארי, במהלך הפגנות בעיר כוהדאשת. פוראלי הוסיף כי 13 אנשי כוחות הביטחון והבסיג' נפצעו מאבנים במהלך הפגנות אלו.

המהומות נמשכות זה היום הרביעי, במחאה על יוקר המחייה במדינה. מוקדם יותר דווח על אזרח ראשון שנהרג, מהדי סמוואטי, אם כי בהמשך משפחתו הודיעה כי הוא חי וכי מדובר בשמועה בלבד.

הערב, משרד החוץ בפרסית פרסם הודעת תמיכה ברשת החברתית X, בה נכתב: "כל העיניים על איראן. אתם לא לבד" - הרפרנס הוא ל"כל העיניים על עזה", שהפך לויראלי בזמן המלחמה.

https://x.com/i/web/status/2006453240620007515 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

https://x.com/i/web/status/2006417206276407592 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מפגינים ניסו לפרוץ לבניין ממשלתי מקומי במחוז פרס שבדרום. הרשויות ציינו כי שלושה שוטרים נפצעו וארבעה אנשים נעצרו בעיר. דיווחים על עימותים התקבלו גם במחוזות המערביים חמדאן ולורסטן. הרשויות בבירה טהרן הכריזו על יום חג לבנקים - בניסיון ברור להשתיק את ההדף.

בתיעוד נוסף מאיראן ניתן לראות ניסיון מעצר של מפגין, שנמנע לאחר התערבות של מפגינים נוספים. בעיר דהלורן, בדרום מערב איראן, המונים יצאו לרחובות וקראו סיסמאות, ביניהן: "זוהי הסיסמה הלאומית: רזה, רזה פהלווי", כשהם מתייחסים לשאה ששלט במדינה לפני המהפיכה האיסלאמית בשנת 1979. באספהאן, מפגינים הגיעו לכיכר המרכזית וקראו: "השנה היא שנת הדמים, ומשטרו של עלי חמינאי הקצב ייפול".

https://x.com/i/web/status/2006466899807494302 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

https://x.com/i/web/status/2006407427055304838 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בתוך כך, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס לאירועים: "האויב מהמר על בעיות כלכליות כדי להפיל את המדינה, בידיעה שלא ניתן לשלוט בה באמצעות הפצצות. אם נתאחד, איש לא יוכל לאלץ את איראן לסגת ולכרוע ברך. אנו רואים את עצמנו אחראים לפתרון הבעיות הנמצאות תחת סמכות הממשלה. יוקמו כוחות משימה במטרה להקים מערכת יציבה שתבטיח פיקוח אחיד ומקיף על פעילותם של סוחרים ואנשי מקצוע".