ככה נראית ונשמעת מהפכה: קולות נדירים של אנשי צבא ומשטרה מלב איראן - נגד משטר חמינאי | מיכל רבינוביץ'

השבוע הקרוב מסתמן כאחד הדרמטיים ביותר שידעה איראן בשנים האחרונות. משטר האייתוללות נערך לעימות הבא, ובמקביל מגביר מאמצים לגיוס מרגלים בישראל. ובתוך איראן, האזרחים מתמודדים עם מחסור חמור בכסף, במים ובחשמל ומחאות ענק שוטפות את רחבי המדינה, בהיקף שלא נראה זה עשרות שנים.

במרכז הפרויקט המיוחד שלנו נמצאים קולות נדירים ויוצאי דופן: אנשי צבא ומשטרה איראנים, שמחליטים לשבור שתיקה. למרות הסכנה הממשית, ואף האפשרות לעונש מוות, הם יוצאים בגלוי נגד המשטר האיראני.

צריך לשפשף את העיניים כדי להאמין שהתמונות האלה באמת יוצאות מתוך איראן בימים האחרונים. אבל עוד יותר צריך להתמקד בתיעוד הדרמטי הזה ולהקשיב היטב למילים האמיצות שאמר קצין משטרה בדרגת סרן נגד משטר האייתוללות.

"אנחנו מחכים ליום המיועד, כדי לעמוד לצד העם מול הממשלה המדכאת, האכזרית, הפושעת ורוצחת הילדים הזו", מספר הקצין, "אני באמת מקווה שזו ההתחלה של הסוף. באיראן יש שני סוגים של צבא: יש את משמרות המהפכה ויש את ה-'ארטש'. ה-'ארטש' הוא הצבא הרגיל. כבר הרבה אנשים מה-'ארטש' התקוממו, אז אנחנו צריכים שילוב של זה, ואנחנו גם צריכים את החלק השלישי, החלק הכי חשוב הייתי אומר, וזה אופוזיציה חזקה. אנשים שמוכנים לחזור ולקחת את מושכות השלטון ולוודא שיהיה חילופי משטר באופן חלק. ובתקווה, זה יקרה בחודשיים-שלושה הקרובים".

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד