ריאיון בלעדי: קיסרית איראן לשעבר על נפילת השאה והתקווה לעתיד אחר

לראשונה מאז פרוץ המחאה באיראן: פארה פהלווי, קיסרית איראן לשעבר ואשתו של השאה, שוחחה עם כריסטיאן מלארד, i24NEWS בצרפתית, על קריסת המשטר המלוכני, על איראן שלפני המהפכה האסלאמית - ועל מצבה של המדינה כיום. הריאיון הבלעדי שודר הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

פהלווי, שהוכתרה בגיל 29 ל"שאהבאנו" והייתה האישה הראשונה בהיסטוריה המודרנית של פרס שנשאה בתואר קיסרית, הפכה בשנות ה-60 וה-70 לסמל של חופש, קדמה וחילוניות. המהפכה האסלאמית ב־1979 שמה קץ לשלטון השאה והובילה לגלותה, שנמשכת עד היום.

בריאיון היא מתייחסת לגל המחאות האחרון באיראן, שפרץ בשבועות האחרונים ודוכא באלימות קשה, ומביעה הזדהות עמוקה עם המפגינים. "במשך יותר מחצי מאה, העם האיראני חי תחת משטר שהחרים את קולו, את חירויותיו ואת כבודו", היא אומרת בריאיון. "היום, סימני החולשה והתהפוכות ברורים - השלטון הזה חי על פחד... ההיסטוריה מלמדת שהוא לא יחזיק לעד".

כמו כן היא מספרת על שיחת זום שקיימה עם אחייניתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, שאמרה לה: "אנחנו מתגעגעים אלייך" - ונעצרה זמן קצר לאחר מכן.

ממקום מושבה בפריז, בגיל 87, פהלווי מדברת גם על בנה, רזא כורש פהלווי, יורש העצר, ועל האפשרות שימלא תפקיד בעתיד איראן. לדבריה, למרות הדיכוי והניסיון של המשטר למשוך זמן, התקווה לשינוי עדיין חיה בקרב העם האיראני.

"בני תמיד טען ששאיפתו אינה כוח, אלא שירות העם", היא אומרת. "העדיפות היא להשיב את הריבונות לעם האיראני ולהבטיח חירויות בסיסיות. על עתיד העם חייבים להחליט האזרחים עצמם". עוד הוסיפה כי היא מלאת ביטחון בעם ומאמינה באיראן חופשית.