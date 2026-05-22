ממקום מסתור והודעות ידניות: כך מוג'תבא חמינאי מנהל את איראן

למרות שעברו יותר מחודשיים מאז שנבחר לתפקיד המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי טרם נראה בציבור. באיראן שומרים על עמימות בכל הנוגע למצבו הבריאותי וטוענים כי הוא מתפקד כמנהיג, אך התקשורת בין חמינאי, הממשלה והצבא מסובכת בשל אמצעי ביטחון, זאת על רקע החשש מניסיונות להתנקש בחייו, כפי שקרה עם אביו, עלי חמינאי, שחוסל במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי".

על פי דיווח בפייננשל טיימס הבריטי מפי מקורות דיפלומטיים באיראן, חמינאי מתקשר עם גורמים אחרים בממשל האיראני באמצעות הודעות שועברות באופן ידני, כדי להימנע משימוש במכשירי קשר כלשהם שניתן לעקוב אחריהם.

דיפלומט אחד מסר לפייננשל טיימס כי חמינאי פיתח מבנה שלטוני והקים שתי ועדות לניהול מאמצי התיווך המדווחות לו ישירות. הדיפלומט הוסיף כי הוועדות כוללות מפקדים צבאיים, פוליטיקאים ובכירים לשעבר בממשל. דיפלומט אחר מסר כי משמרות המהפכה הם האחראים הבלעדיים לאבטחתו.

עם זאת, הניו יורק טיימס מדווח מפי מומחים כי קבלת ההחלטות באיראן חורגת מעבר לאדם אחד בלבד, ומתנהלת בהנחייתה של קבוצה קטנה ואיכותית של מפקדים בכירים, בהווה או בעבר, במשמרות המהפכה: יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף, מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי, יו"ר הרשות השופטת ע'ולאם-חוסיין מוחסני אג'אי, ובכיר משמרות המהפכה חוסיין טאיב.