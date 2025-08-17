חשש להסלמה: טורקיה מתכננת מבצע נגד הכורדים בסוריה

מומלצים -

טורקיה מגבירה את ההכנות למבצע צבאי נגד כוחות הדמוקרטיים בסוריה (SDF) הכורדים בצפון־מזרח סוריה, בשיתוף תאי דאעש רדומים, כך דווח היום (ראשון) בעיתון הכורדי Lekolin.

לפי הדיווח, נציגי מודיעין וקצינים טורקים ערכו בשבועות האחרונים פגישות עם קבוצות מיליציה חמושות בחלב ובאזורים נוספים, במטרה לתאם מהלכים לקראת פעולה קרובה, כחלק מהרחבת איומיה על האזור.

בפגישות נמסר כי ההסכם בין טורקיה ל-SDF בוטל, וכי אנקרה מתכננת מבצע בשלושה שלבים שיתמקד באזורים כפריים ברקה ובדיר א-זור. לצורך כך, המודיעין הטורקי (MIT) מפעיל תאי שטח חשאיים ומספק למיליציות אמצעי לחימה, כלי רכב צבאיים, ציוד לוגיסטי ואף נשק להתנקשויות. בנוסף, מיליציות נוספות התמקמו לאחרונה סביב סכר תישרין - אזור בעל חשיבות אסטרטגית - ביניהן חטיבות "אל־וואקאס" ו"ג'ונוד אל־חרמיין". חלק מהעמדות נבנו בכפרים סמוכים וכוללות מרכזי פיקוח על מל"טים, מחסני נשק כבד ונתיבי הברחות.

חטיבת "אל־וואקאס", שנוסדה ב־2016 ומורכבת ברובה מלוחמים מטורקמניסטן, פועלת ישירות תחת הנחיות ה-MIT. היא נחשבת מומחית בהפעלת מל"טים ובביצוע פיגועים. אף שדווח לאחרונה על פירוקה, בפועל היא ממשיכה לפעול בשטח בהכוונת טורקיה.

המהלכים הללו מצביעים על כך שטורקיה מתכננת הסלמה בקרוב. בלילה שעבר אף דווח על עימותים בין שבטים מקומיים לבין כוחות ה־SDF בדיר א־זור, ובמקביל הופעלו מחדש תאי דאעש רדומים ברקה ובטבקה - מהלך המעמיק את החשש להסלמה אזורית חמורה.