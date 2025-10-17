חמאס לוחץ למנות עשרות אנשים מטעמו לתפקידים בעזה ליום שאחרי

משלחת מטעם ארגון הטרור במצרים דוחפת למינוי 40 שמות לתפקידים בממשלה הפלסטינית הבאה, שתשלוט ברצועה . המטרה: להקדים "תרופה למכה" למנות את האישים המקובלים עליו, על אף שאינם מליבת הארגון

ברוך ידיד
ברוך ידיד ■ פרשן לענייני ערבים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
Video poster
גורם ערבי: חמאס מקיים התייעצויות פנימיות על הקמת ממשל חמאסי על ידי פקידים - בניגוד להסכם

משלחת חמאס במצרים לוחצת על מנת למנות את 40 שמות מטעם ארגון הטרור לתפקידים בממשל הפלסטיני הבא, שישלוט ברצועת עזה - כך דיווחנו הערב בקבינט שישי. חמאס, מנסה להקדים תרופה למכה ומנסה לשבץ את האישים המקובלים עליו, על אף שאינם מליבת הארגון, לתפקידים משמעותיים "ביום שאחרי".

צפו בדיווח המלא - בתחילת העמוד

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות