חמאס לוחץ למנות עשרות אנשים מטעמו לתפקידים בעזה ליום שאחרי

משלחת חמאס במצרים לוחצת על מנת למנות את 40 שמות מטעם ארגון הטרור לתפקידים בממשל הפלסטיני הבא, שישלוט ברצועת עזה - כך דיווחנו הערב בקבינט שישי. חמאס, מנסה להקדים תרופה למכה ומנסה לשבץ את האישים המקובלים עליו, על אף שאינם מליבת הארגון, לתפקידים משמעותיים "ביום שאחרי".

