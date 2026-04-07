טראמפ מאיים לקראת הדד-ליין: "ציוויליזציה שלמה תמות הלילה, ולא תוחזר לעולם"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב היום (שלישי) ברשת החברתית "truth" שעות בודדות לפני סוף הדד-ליין שהביא לאיראן והזהיר כי "ציוויליזציה שלמה תמות הלילה, ולא תוחזר לעולם". לדבריו, אף שאינו רוצה בתרחיש כזה,"זה כנראה יקרה", תוך שהוא מצביע על רגע מכריע בעל השלכות היסטוריות רחבות.

עם זאת, טראמפ רמז גם לאפשרות של שינוי: "כעת, כשיש שינוי משטר מוחלט, שבו מוחות שונים, חכמים יותר ופחות רדיקליים שולטים - אולי משהו מהפכני ונפלא יכול לקרות". הוא הוסיף כי מדובר ב"אחד הרגעים החשובים ביותר בהיסטוריה הארוכה והמורכבת של העולם", וסיכם בהתייחסות לאיראן: "47 שנים של סחיטה, שחיתות ומוות - סוף סוף יסתיימו. אלוהים יברך את העם הגדול של איראן".

מוקדם יותר היום, גורמים אמריקנים רשמיים אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי קיימים פערים משמעותיים בין ארצות הברית לאיראן בשיחות המשא ומתן.

לפי הדיווח, טראמפ מביע בשיחות סגורות פסימיות גוברת באשר לאפשרות להגיע להסכם, על רקע הקשיים בגישור על הפערים בין הצדדים. במקביל, גורמים מעריכים כי אם לא תירשם התקדמות משמעותית, הנשיא עשוי להורות כבר היום על הנחיות סופיות לתקיפות.

עם זאת, ההערכה בבית הלבן עדיין עשויה להשתנות בהתאם להתפתחויות במגעים במהלך השעות הקרובות.