גורמים בארה"ב: "המאמצים להציל את לבנון מקריסה - כשלו"

הגזרה הצפונית ממשיכה לבעור: גורמים בממשל טראמפ הודיעו כי ההזדמנות שניתנה ללבנון לחלץ את עצמה ממשבר מדיני מתמשך הגיעה למבוי סתום, כך דווח היום (חמישי) ב-"Sky News Arabia". לדברי אותם גורמים, המאמצים להציל את לבנון מקריסה באמצעות תמריצים כלכליים ופוליטיים מוצו, ותפקודה החלש של ההנהגה מותיר את המדינה לכודה בשיתוק ותלות.

המקורות חשפו כי וושינגטון ביקשה ליצור סביבה שתעודד את חיזבאללה לנקוט בתהליך של פירוק נשקו מרצון, וכי תוכנית ההצלה כללה מיליארדי דולרים ממדינות המפרץ והסדרים אזוריים בהשראת "הסכמי אברהם". ואולם, לדבריהם, גורמים מרכזיים בביירות העדיפו לשמר את הסטטוס קוו - מהלך שמשמעותו שלבנון תישאר "מדינה כושלת". הגורמים הוסיפו כי עם חזרת הקצב הדיפלומטי הרגיל, לבנון הפכה למדינה היחידה בעולם הנותנת חסות רשמית לארגון טרור זר כחלק מהנהגתה. סירובה של הממשלה להתמודד עם הנוכחות החמושה של חיזבאללה, הזהירו, מבטיח את המשך השחיקה במוסדות המדינה והעמקת התלות בגורמים חיצוניים.

במערב גובר החשש מהסלמה ביטחונית בצפון, בעוד המתיחות בין ישראל, חיזבאללה ויוניפי"ל גוברת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ כינסו דיון מיוחד בנושא עם בכירי מערכת הביטחון, בו דנו גם בנושא המעורבות המצרית בלבנון.

נציין כי השבוע פרסמנו עוד מפי בכיר מדיני כי ישראל מתקרבת לנקודת ההחלטה על הצעדים הבאים לאור הפרות חיזבאללה את הסכם הפסקת האש. על פי המידע שהתקבל ב-i24NEWS, כולל בדו"ח מיוחד שפרסם טל בארי ממכון "עלמא", חיזבאללה בחסות איראנית מפעיל מאמצי שיקום משמעותיים, גם ייצור עצמי של נשק, גם הברחות נשק וכסף וגם גיוס והכשרות וכשירות התקפית, עם דגש על חשאיות. גם תשתית המנהרות שעוד קיימת, התעצמות רחפנים וכטב"מים - לא עומדות בתנאי הפירוק מנשק.

בתוך כך, ביום שני ביקר בביירות ראש המודיעין המצרי חסן מחמוד רשאד, שבוע לאחר שנפגש עם נתניהו ועם ראש השב"כ דוד זיני. גם שגריר מצרים בלבנון נפגש אתמול עם הנשיא ג'וזף עאון ועם ראש הממשלה נוואף סלאם. הבוקר הודיע צה"ל כי תקף באמצעות חיל האוויר תשתיות טרור, משגר ופיר של חיזבאללה בדרום לבנון. עוד נמסר כי "הימצאותן של התשתיות במרחב מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר על איום על מדינת ישראל".

בנוסף, בלבנון דיווחו כי כוחות צה"ל פעלו הלילה בכפר בלידא שבדרום לבנון, נכנסו לבניין העירייה ופעלו בו במשך מספר שעות. לפי הדיווחים, בפעולה נהרג עובד עירייה בשם איברהים סלאמה. עם נסיגת הכוחות התפרס צבא לבנון באזור. ראש הממשלה נואף סלאם גינה את הפעולה וכינה אותה "פלישה ישראלית בוטה" תוך קריאה להפעלת לחץ בינלאומי להבטחת נסיגה ישראלית מלאה. נשיא לבנון ג'וזף עאון הורה לצבא להתמודד עם כל חדירה ישראלית לשטח המדינה, וחיזבאללה שיבח את עמדתו ופרסם הודעת גינוי חריפה בה טען כי התוקפנות נעשתה בשיתוף פעולה אמריקני.

במקביל, נרשמה מתיחות נוספת מול יוניפי"ל: לאחר שהכוח יירט והשמיד כטב"ם ישראלי סמוך לכפר כילא, האשים שגריר ישראל באו"ם דני דנון את הכוח בהפרת המנדט שניתן לו על ידי מועצת הביטחון באו"ם. לדבריו, מכתב ששלח תת־מזכ״ל האו״ם לשלום, ז׳אן־פייר לקואה, בו הוא הודה על יירוט הכטב"ם, היווה "הודאה בהפרת החלטת מועצת הביטחון 1701". דנון טען כי יוניפי״ל "חדל מזמן למלא את ייעודו בפיקוח על פירוק חיזבאללה מנשקו ומניעת תקיפות נגד ישראל", והוסיף: "האחריות של הכוח היא לאכוף את המנדט שניתן לו, לא לחרוג ממנו. זמנו של יוניפי"ל תם".

בתוך כך, שר החוץ גדעון סער הודיע שנפגש עם המתאמת המיוחדת של האו"ם ללבנון ג'ני האניס, והוסיף כי "חיזבאללה, בתמיכת איראן, ממשיך להגביר את מאמציו לשיקום ולהתחמש מחדש. זה מסוכן לביטחון ישראל בדיוק כפי שזה מסוכן לעתידה של לבנון. ישראל לא יכולה לטמון את ראשה בחול לנוכח מגמה זו. חזרתי על רצוננו להרחיב את מעגל הנורמליזציה והשלום במזרח התיכון".