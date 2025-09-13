אחרי ניסיון החיסול: האם יש מקום בטוח לראשי הטרור?

מבצע החיסול בדוחא, גם אם אל הושלם, סימן לישראל גבול חדש • הבכירים ששרדו ירדו למחתרת, אך הם יודעים: הפעם הבאה תגיע • המסר - לא רק לחמאס, אלא במיוחד למי שמארח אותם • צפו בכתבה המלאה