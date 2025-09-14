"פעולה ברברית, טרור ממלכתי": ר"מ קטאר במתקפה על ישראל

מומלצים -

ראש ממשלת קטאר ושר החוץ במדינה, שייח' מוחמד בן עבד א־רחמן א־ת'אני, תקף היום (ראשון) ישראל, בשל התקיפה בדוחא. בדבריו, אמר כי הפעולה היא "הפרה של החוק הבין-לאומי" ותאר אותה כ"טרור ממלכתי".

א-ת'אני, ציין כי "התוקפנות הישראלית 'והבוגדנית' בוצעה בזמן שקטאר פעלה במסגרת משא ומתן על המצב רצועת עזה", ואמר כי הפעולה היא אינה רק תקיפה לעבר אתר - אלא "תקיפת עקרון התיווך עצמו", ואיים כי מהלך כזה יוביל לכישלון השיחות בין הצדדים.

בהמשך, הוסיף ראש ממשלת קטאר: "הפעולות הישראליות לא ירתיעו אותנו מלהמשיך במאמצינו יחד עם מצרים וארצות הברית על מנת לעצור על המלחמה בעזה", אך ציין כי "לא ניתן לשתוק לנוכח התוקפנות הברברית הזו". א-ת'אני אמר כי מדינתו מעריכה "את הקונצנזוס הבין-לאומי במועצת הביטחום של האו"ם לגנות את ישראל, לתמוך בה".

כאמור, התקיפה בדוחא התרחשה בשבוע הקודם, כאשר מטוסי חיל האוויר תקפו "באופן ממוקד" מבנה, בו נחשד כי בכירי הלשכה המדינית של ארגון הטרור שוהים. ראש הממשלה התייחס אמש לפעולה ואמר כי "לבכירים בחמאס השוהים בקטאר לא אכפת מתושבי הרצועה, אם הם יחוסלו - יוסר המכשול העיקרי לשחרור כל החטופים". בנוסף, ראש ממשלת קטאר נפגש בשישי האחרון נשיא ארצות הברית. טראמפ מסר לא-ת'אני כי לא תתרחש תקיפה ישראלית נוספת.