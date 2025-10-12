מטרת הפסגה במצרים: קידום שיקום עזה; אבו מאזן צפוי להשתתף

גורמים המעורים בפרטים מסרו ל-i24NEWS כי המטרה המרכזית בפסגה בשארם א-שייח' היא קידום סוגיית "כוח השלום" שיגיע לרצועת עזה ולמען הכספים שיועברו לשיקום הרצועה - כך דיווח הערב (ראשון) כתבנו עמיחי שטיין במהדורה המרכזית. שני גורמים מסרו כי "אסור שיהיה ואקום" בעזה.

ראש הממשלה נתניהו לא יגיע מחר לפסגה במצרים, אך בתקשורת הערבית דווח כי יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, יגיע. יחד עם מחמוד עבאס צפויים להגיע שורה של מנהיגים אירופים, ערביים ומוסלמים. בין המשלחות השונות צפויות פגישות בשעות הבוקר.

בהמשך השבוע צפויה להתקיים בעיר המפרצית שבדרום סיני המשא ומתן על על השלב השני של תוכנית טראמפ. מטרת הפסגה והשיחות שיתקיימו לאחר מכן הן "לקבע" את הפסקת האש, ולמנוע מישראל את החזרה ללחימה. בנוסף, החמ"ל המשותף, הפועל ממצרים ועל ידי צוות מצרי-אירופאי, יהיה מעורב בהכנסת סיוע הומניטרי ואף במהלכים לתיקון תשתיות החשמל ברצועה.