"גשם של טילים" על הרצליה ותל אביב: איראן בתעמולה חדשה

יומיים לאחר סבב השיחות עם ארה"ב, ברחובות הראשיים של כיכר "פלסטין" בטהרן, פירסמו היום (ראשון) שלט תעמולה, ובו איומים בתקיפה כנגד יעדים בישראל, בהם נתב"ג וערים מרכזיות כמו הרצליה, תל אביב ובני ברק. על השלט נכתב בעברית, "מול גשם של טילים, זה אזור קטן!", ובאנגלית נכתב: "You start - we finish it".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לראשונה בלילה שבין שישי לשבת לשיחות המשא ומתן, ואמר שאיראן "רוצה עסקה ואנחנו יכולים להשיג עסקה". עוד אמר ש"היו לנו שיחות טובות. ניפגש איתם שוב בתחילת השבוע הבא. בנוסף, לצד ההתעקשות האיראנית, הדגיש טראמפ כי "לא יהיה להם נשק גרעיני". בנוסף, חתם על צו נשיאותי להטלת מכס של 25% על מדינות המקיימות קשרי מסחר עם איראן.

סבב השיחות בין ארה"ב לאיראן התקיים בבירת עומאן, מוסקט. שר החוץ האיראני עראקצ'י אמר אחרי השיחות כי "הייתה אווירה חיובית, יש הסכמה להמשך שיחות". עם זאת, התעקש כי הרפובליקה האיסלאמית לא תוותר בשום פנים על תוכנית הגרעין שלה, גם אם משמעות הדבר תהיה מלחמה.

בתוך כך, שליחו המיוחד של טראמפ למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, ויועצו של טראמפ ג'ארד קושנר ביקרו ביום שבת בנושאת המטוסים "אברהם לינקולן" הממוקמת במפרץ עומאן, כך לפי גורם אמריקני בכיר ושני מקורות אזוריים המעורים בנושא.

על פי הגורמים, וויטקוף וקושנר הוזמנו לבקר בנושאת המטוסים, שהיא חוד החנית של קבוצת התקיפה האמריקנית במזרח התיכון, על ידי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל בראד קופר. מטרת הנסיעה הייתה להביע תודה לחיילים האמריקנים באזור.