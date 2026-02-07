טראמפ על שיחות המו"מ עם איראן: "היו לנו שיחות טובות, הם רוצים עסקה"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה (בין שישי לשבת) לראשונה לשיחות המשא ומתן עם איראן. "איראן רוצה עסקה ואנחנו יכולים להשיג עסקה. היו לנו שיחות טובות", אמר טראמפ, "ניפגש איתם שוב בתחילת השבוע הבא, לא יהיה להם נשק גרעיני".

בתוך כך, טראמפ חתם הלילה על צו נשיאותי להטלת מכס של 25% על מדינות המקיימות קשרי מסחר עם איראן.

סבב השיחות היום בין ארה"ב לאיראן התקיים אתמול בבירת עומאן, מוסקט. שר החוץ האיראני עראקצ'י אמר אחרי השיחות כי "הייתה אווירה חיובית, יש הסכמה להמשך שיחות". שר החוץ של עומאן אמר כי "היה מועיל להבהיר את החשיבה האיראנית והאמריקנית ולזהות תחומים אפשריים להתקדמות. אנו שואפים להתכנס מחדש בבוא העת, כאשר התוצאות ייבחנו בקפידה בטהרן ובוושינגטון".

מוקדם יותר אתמול שלושה מקורות איראניים שוחחו עם ה"ניו יורק טיימס" ומסרו כי הם "מתקשים לראות התקדמות בדרישות האמריקניות הנוגעות לסוגיות שמעבר לתוכנית הגרעין". המקורות ציינו כי ייתכן וטהרן תהיה מוכנה להציע השהייה ארוכת טווח - בתמורה להסרת הסנקציות ארוכות הטווח וכי "יהיה קשה להגיע להסכמות על מנגנון שיוודא האם איראן ממשיכה לחמש מיליציות".