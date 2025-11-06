ברקע התקיפות: האזהרה שחיזבאללה העביר לממשלת לבנון

פחות משנה להסכם הפסקת האש - הטמפרטורה בלבנון עולה: ברקע גל התקיפות הנרחב של צה"ל בדרום המדינה, ל-i24NEWS נודע היום (חמישי) כי חיזבאללה שיגר מכתב אזהרה לממשלת לבנון, בו הוא מזהיר מניהול משא ומתן חדש עם ישראל.

מדובר במכתב שמאתגר את ההנהגה הלבנונית ומייתר אותה, כאשר ארצות הברית דוחפת למשא ומתן על הפסקת אש ואיראן פחות.

נציין כי צה"ל פתח היום בגל תקיפות נרחב כנגד מטרות חיזבאללה בדרום לבנון, כמותו לא ראינו מזה חודשים רבים, זאת בשל ניסיונות ההתעצמות המחודשים של הארגון בניגוד להסכם הפסקת האש שנחתם בתום מבצע "חיצי צפון".

במקביל, הוציא דובר צה"ל הודעת פינוי לתושבים באזורים הסמוכים למטרות התקיפה. במקביל, תושבים לבנוניים דיווחו: "קיבלנו שיחות טלפון מאיימות מישראל".