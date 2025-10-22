הממשל החדש ברצועה, פירוז חמאס ודעתו על טבח 7.10: האיש החזק בעזה בריאיון

מצרים מקדמת ועדת תמיכה מקצועית לרצועת עזה, חמאס מקימה לעצמה ממשלת טכנוקרטים, האמריקנים רוצים בכלל מועצת שלום והרשות הפלסטינית רוצה בכלל שר שלה כראש ממשלת עזה הבא. כעת בעזה מתארגנים גורמים מקומיים, א-פוליטיים להגדרתם, להקים ועדת טכנוקרטים. עאיד אבו רמדאן, ראש לשכת המסחר בעזה, סיפר לפרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד על היוזמה, בריאיון בלעדי ומיוחד ששודר הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

"אנחנו מתכוונים כעת להקים קבוצה או פורום של טכנוקרטים חסרי כל שייכות למפלגות פוליטיות, שכל עניינם הוא לשרת את האזרחים ברצועת עזה. כמובן, הקבוצה תורכב מאקדמאים, ממומחים, מראשי משפחות ומכל אדם שענייני הרצועה חשובים לו", ציין, "יש תחושה של התעלמות בקרב תושבי עזה, מכך שיש תוכניות ישראליות, אמריקניות ובריטיות, אבל אין כל תוכנית שנוצרה בעזה ומשקפת את צרכיה".

הוא הוסיף: "חברי המועצה לא מדברים על פוליטיקה - ואנחנו לא מעוניינים בכך, שהפוליטיקאים יפתרו את הפוליטיקה, זו לא הפעילות שלנו אבל אף אחד לא ימנע ולא יכול למנוע מאיתנו לפעול בעניין הזה". בהמשך, הוא התייחס לזהות חברי המועצה החדשה: "עוד לא יצאה הודעה רשמית על ההקמה, ולכן אני נמנע מלציין שמות, אבל בקרוב מאוד הם ייחשפו - ונצא לדרך".

אבו רמדאן נשאל האם אין התנגשות בין היוזמה שלהם - לבין ההערכה שחמאס נחושה לשמר גם את שלטונה האזרחי וכבר פועלת להקים ממשל טכנוקרטים מקצועי משלה. "אני חושב שצריך לשאול את חמאס אם יסכימו לוותר על השלטון, אבל בכל מקרה - השמירה על הביטחון, היא אחריות גדולה מהממשלה הטכנוקרטית ואין לנו בעיה שיהיו כוחות בינלאומיים לשמירה על הביטחון שלנו", הסביר, "אין לנו קשר בפועל עם האחים (המוסלמים) במצרים, עם הרשות הפלסטינית או עם כל פלג פוליטי אחר בנוגע ליוזמה הזו, אך אין שום סכסוך או מחלוקת כי אנחנו לא רוצים להיות אלטרנטיבה לאף אחד".

הוא הוסיף: "לגבי כל ועדת תמיכה או ממשלת טכנוקרטים -יש צורך להתייעץ לגביה במסגרת הלאומית ובמסגרת כל מרכיבי הפסיפס הפלסטיני. אין זה אומר למשל, שאם פת"ח או חמאס הציעו 40 שמות, כאילו הם אנשי פת"ח או חמאס, אלא שהם רואים בהם אנשים בעלי יכולות, מומחים, אנשים שמתאימים למשימה". בהמשך דבריו, אמר כי "ברור שישראל, מצרים, הרשות הפלסטינית וארצות הברית יהיו בעלות המילה האחרונה לגבי בחירת הוועדה הזו ואף אחד לא יכול לכפות אנשים מסוימים".

כאמור, נוכחות הוועדה הטכנוקרטית בעזה עומדת בניגוד לתוכנית טראמפ, שמציבה מועצת שלום בראשות טוני בלייר. אבו רמדאן מתכוון לשנות כמה סעיפים בתוכנית ומכתב בנושא כבר נשלח לבית הלבן. "טוני בלייר הוא פוליטיקאי ותיק וגם כלכלן ויעניין אותנו לדעת מה עמדתו בנושא. אבל אם ניפגש איתו, נייעץ לו ונגיד לו שניהול עזה צריך להיות באחריות הפלסטינים בלבד, ואף ממשל זר לא יצליח לעשות זאת. אין לנו בעיה למנות ממשלה זמנית, טכנוקרטית או אחרת, למשך פרק זמן מסוים".

הוא נשאל האם עובדה זו תומכת בתוכנית טראמפ. "למה לא, הוא אדם יוצא דופן שיודע מה הוא אומר, וכשהוא שוגה הוא מתקן את הטעות ומשנה את דעתו. התוכנית לא קדושה - אלא כינון השלום והשגשוג. כולנו מכירים תוכניות, החל מאוסלו, שלא יושמו", אמר, "תוכנית טראמפ מצוינת עבורנו כי כוונתה לסיים את המלחמה. לגבי הסעיפים האחרים - הוספנו כמה הערות והמלצות, ונציג אותם".

כאמור, אחת ממטרות המועצה היא שיקום רצועת עזה. בזמן שמצרים והאמריקנים מחפשים מימון לזה - לאבו רמדאן יש פתרון יצירתי במיוחד. "ישראל אחראית על שיקום הרצועה ואני מצפה ממנה לתמוך בנו כלכלית עבור השיקום - זו האחריות של ישראל, כי היא הרסה נכסים פרטים וציבוריים", הסביר.

בסיום דבריו, חשף את עמדתו על אירועי טבח השבעה באוקטובר. "כל זמן שיש פעולה - יש גם תגובה", סיכם, "רצועת עזה חיה תחת מצור חונק, אני כל חיי תחת הכיבוש הישראלי, וכל זמן שיש כיבוש יש התנגדות וזו התנגדות לגיטימית".

הריאיון המלא מתוך המהדורה המרכזית - בראשית העמוד