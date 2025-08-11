"עומד להתייבש לחלוטין": האגם שהיה הגדול במזה"ת בסכנה

מומלצים -

אגם אורמיה השוכן בצפון מערב איראן, שהיה בעבר האגם הגדול ביותר במזרח התיכון, יתייבש לחלוטין עד סוף הקיץ אם התנאים הנוכחיים יימשכו, כך הזהיר אתמול (ראשון) בכיר במשרד הסביבה של איראן.

"מפלס המים באגם ב-1 באוגוסט 2025 עמד על 1,269.74 מטרים, שטחו הצטמק ל-581 קמ"ר, ונפחו ירד לכחצי מיליארד מטרים מעוקבים", אמר אחמדרזה לחיג'אנזאדה, הסגן לענייני ים וביצות במשרד הסביבה של איראן. "זה מצביע על ירידה חדה וחסרת תקדים מהשנה שעברה", אמר לתקשורת באיראן.

עוד אמר לחיג'אנזאדה כי היעדר זרימת מים פירושו שהמצב לא ישתפר בסתיו וכי בעוד שניתן יהיה להחיות את האגם, הוא לא יחזור לתנאיו האידיאליים משנת 1995, אז הכיל 32 מיליארד מטרים מעוקבים של מים.

למרות הבטחות חוזרות ונשנות של הממשלה במשך שני עשורים, תוכניות שיקום האגם נכשלו עקב חוסר במימון, מלחמות בירוקרטיות ואכיפה חלשה. להיג'אנזאדה אמר כי בצורת היא אחד הגורמים העיקריים למשבר הנוכחי של האגם, לצד מחסור במי שתייה בערים מסוימות במדינה.

במעל 90 אחוזים משטחה של איראן ישנה רמה מסוימת של בצורת, כאשר כמות הגשמים צונחת ועתודות המים הולכות ומצטמצמות. ייבוש גופי מים גדולים כמו אגם אורמיה ונהר זיאנדה רוד החריף את המשברים הכלכליים והאקולוגיים של איראן.