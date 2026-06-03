בתום סבב השיחות: ישראל ולבנון הסכימו על יישום הפסקת האש

מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה הלילה (בין רביעי לחמישי) כי בתום סבב השיחות בין ישראל ולבנון, השתיים הסכימו על יישום הפסקת האש ולהמשיך במשא ומתן ישיר בתיווך אמריקני.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בהודעת מחלקת המדינה נמסר כי הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של ירי חיזבאללה ובפינוי כל פעיליו מדרום לנהר הליטני. עוד סוכם על קידום אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יקבל שליטה בלעדית בשטח, ללא נוכחות של גורמים חמושים שאינם מדינתיים.

לפי ההודעה, הצדדים דנו גם במסגרת ביטחונית שנועדה להבטיח את ריבונותן ושלמותן הטריטוריאלית של ישראל ולבנון, לרבות פירוק ארגונים חמושים ומניעת התחדשותם. בארצות הברית הדגישו כי כל הסכם עתידי חייב להיות מושג ישירות בין ממשלות ישראל ולבנון, בתיווך אמריקאי.

הצדדים סיכמו לכנס מחדש את המסלולים המדיני והביטחוני במהלך השבוע של 22 ביוני, במטרה לקדם הסכם כולל בין המדינות, כאשר ארצות הברית תמשיך לשמש כמתווכת בין הצדדים.