העיתוי של ישראל: מאחורי הקלעים של התקיפה בקטאר

פרטים חדשים על התקיפה הישראלית בקטאר התפרסמו הבוקר (שישי) ברשת CNN. לפיהם, ישראל תכננה את המבצע נגד בכירי חמאס בדוחא במשך יותר מחודשיים, כאשר העיר הפכה למוקד מרכזי למשא ומתן על עסקת חטופים.

ארצות הברית בדיוק הציגה הצעה חדשה להפסקת אש שעשויה לסיים את המלחמה בת כמעט שנתיים בעזה, במהלך המגעים בין צוותים אמריקנים וקטארים, וראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד אל-רחמן בן ג'אסם אל-ת'אני לחץ על מנהיג חמאס בחו"ל ח'ליל אל-חיה לקבל אותה. השיחה בין צוותי המשא ומתן הקטאריים והישראליים נמשכה עד השעה 5:00 בבוקר. חמאס הבטיח להגיב לצוותי המשא ומתן הקטאריים 12 שעות לאחר מכן, סמוך למתקפה. לפני תום הזמן, טילים ישראליים פגעו בבניין מגורים בדוחא, שבו, על פי הערכת המודיעין הישראלי, התכנסו בכירי חמאס.

היחסים בין ישראל לקטאר היו מלכתחילה מורכבים אך הם הידרדרו משמעותית מאז תחילת המלחמה בעזה, כאשר גורמים ישראלים הביעו כעס גובר על קטאר, והאשימו את הממשלה בכך שהיא נותנת מחסה לחמאס ואינה מפעילה עליו מספיק לחץ להסכים להפסקת אש.

בתקיפה אחת, כך לפי CNN, אמינות ארה"ב ברחבי המזרח התיכון הועמדה על כף המאזניים. קטאר ושכנותיה זעמו, ארה"ב הופתעה, וישראל לא התנצלה. עם זאת, בישראל הגיעו למסקנה שהתקיפה בקטאר שווה את הסיכון. בשבועות האחרונים היא האיצה את התכנון למבצע. השאלה הייתה רק מתי? לפי התחקיר של CNN, הרמטכ"ל אייל זמיר וראש המוסד דוד ברנע, שלקח חלק קבוע במשא ומתן לעסקה בדוחא בשנתיים האחרונות, הטילו ספק בעיתוי המבצע, שהתקיים כאמור ימים ספורים לאחר שארה"ב הציגה את הצעת הפסקת האש החדשה שלה.

עם זאת, עמדותיהם נדחקו הצידה כאשר המבצע קיבל אישור ראשוני ביום שני האחרון. לשב"כ היה מידע מודיעיני לפיו בכירים בחמאס מתכנסים בדוחא כדי לדון בהצעת ארצות הברית. המטרה העיקרית הייתה אל-חיה. ישראל דחתה את המבצע ביום כדי לאמת את הזיהוי. האישור הסופי הגיע שעות ספורות לפני התקיפה.

במקביל, בישראל חיכו בכוונה עם ההודעה לממשל טראמפ, כיוון שארה"ב היא בעלת ברית קרובה של קטאר והיה חשש שתודיע לקטארים מיידית. במקום שיחה ישירה בין נתניהו לטראמפ - שלא הייתה יוצאת דופן בין המנהיגים - ההודעה הביקורתית על מתקפה חסרת תקדים על בעלת ברית מרכזית של ארה"ב עברה מסלול עקיף. הגנרל הבכיר, יו"ר המטות המשולבים דן קיין, הוא זה שעדכן את טראמפ על המבצע. טראמפ הודיע ​​לשליח האמריקני למזרח התיכון סטיב וויטקוף, אשר לאחר מכן הודיע ​​לקטארים. אך עד שבקטאר קיבלו את הקריאה, התקיפה כבר התרחשה עשר דקות קודם לכן.

ביום שלישי אחר הצהריים, יותר מעשרה מטוסי קרב ישראליים שוגרו לשמיים מעל המזרח התיכון והנחיתו עשר הפצצות מדויקות על בניין המגורים. צה"ל לא ציין בפומבי אילו כלי טיס או כלי נשק שימשו במבצע, אך מטוסי קרב מדגם F-35I, F-15 ו-F-16 היו בשימוש נרחב במהלך 12 הימים של העימות עם איראן, מרחק דומה למבצע בקטאר. המטוסים, שהתקבלו מארצות הברית, הוכיחו את יכולתם לפעול בסביבה רוויה במכ"מים של האויב.

‏בתוך כך, מקורות בחמאס מסרו לעיתון הסעודי "אל שרק אל אווסט" כי מאז חיסול בכיר חמאס אסמאעיל הניה בטהרן, הבינו בארגון שאין עוד מקום בטוח. בחמאס לא שוללים שחלק מהנהגה יעברו לאלג'יריה או למאוריטניה או למלזיה, גם טורקיה ומצרים נלקחות בחשבון. מצריים שימשה בעבר מקום בטוח, כאשר בכיר הארגון מוסא אבו מרזוק החזיק שם בית ומשרד.