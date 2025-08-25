גורם מדיני ל-i24NEWS: ארה"ב רוצה הסכם עם סוריה עד ספטמבר

מומלצים -

הממשל האמריקני מעוניין להביא לכך שישראל וסוריה יכריזו על הסכמים כלשהם בעניין הסדרי ביטחון בין שתי המדינות, "עד העצרת הכללית של האו"ם שתתכנס בחודש ספטמבר", כך דיווח כתבנו עמיחי שטיין הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" מפי גורם המעורה בפרטים. עוד הוסיף הגורם כי "יש סיכוי להגיע לסיכומים מסוימים בסוגיות הביטחוניות בין שתי המדינות עד התאריך הזה".

הנשיא הסורי אחמד א-שרע יגיע לעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק ב-25 בספטמבר. זאת הפעם הראשונה מזה שנים שנשיא סורי מגיע ונואם באירוע. באותו יום צפוי גם ראש הממשלה בנימין נתניהו לנחות בניו יורק, ולנאום בעצרת הכללית למחרת.

אחרי נפילת משטר אסד בסוריה, כוחות צה"ל נכנסו לאיזורי חיץ מדרום לדמשק ובאיזור החרמון הסורי, וכעת ישראל וסוריה מעוניינות לגבש הסכמות על איזור הגבול על מנת לייצר הסדרי ביטחון ופירוז הדדים. ההסדרים, לפחות בראייה הישראלית, אמורים להתבסס על סיכומים חדשים ולא אוטומטית על הסדרי הביטחון בתום מלחמת יום כיפור שסוכמו ב-1974. "בישראל לא חושבים שהסכמות העבר תואמות את המצב החדש של אחרי 7 באוקטובר", אמר הגורם ל-i24NEWS.

השליח האמריקני לענייני סוריה טום ברק, שהיה ביום ראשון בישראל יחד עם השליחה המיוחדת מורגן אורטגוס, אופטימי שניתן להגיע להסכמות בין שתי המדינות ושיהיה ניתן להתקדם לקראת סיכומים בסוגייה הביטחונית. בשבוע שעבר נפגש עם שר החוץ הסורי אסעד חסן א-שיבאני והשר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, בפגישה שבסיומה נטען כי הושגה התקדמות. ביום שני השליח ברק היה בדמשק ונפגש עם א-שרע.

בישראל דורשים שכל הסדר ביטחוני חייב לכלול מענה מעשי לחרדת הדרוזים בסוריה מהזוועות שחוו לאחרונה. נשיא סוריה אמר ביום ראשון בשיחה עם עיתונאים כי מתקיימים דיונים "מתקדמים" בנוגע להסכם ביטחוני בין סוריה לישראל.