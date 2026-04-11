מנגנון הדיכוי האפל באיראן: כעת, עולה השאלה הגדולה - האם דווקא עכשיו, העם האיראני יפיל את המשטר במדינה? ביתו של מי שהפך לסמל החופש באיראן, ונרצח על ידי המשטר האכזרי, מספרת בריאיון מיוחד למיכל רבינוביץ' ב"מגזין השבת" כי בימים האחרונים, מערכת המשפט באיראן הורתה להגביר את קצב ההוצאות להורג, נגד נשים צעירים וילדים שיצאו להפגין.