"עזבו את בתיהם": איראן שלחה את מדעני הגרעין שנותרו למסתור

איראן שלחה את מדעני הגרעין שלה שלא חוסלו במהלך המלחמה מול ישראל למקומות מסתור, כך נחשף היום (שבת) בעיתון הבריטי ה"טלגרף".

רוב המדענים אינם גרים עוד בבתיהם או מלמדים באוניברסיטאות, והועברו למקומות מאובטחים בטהרן או בערים בצפון המדינה, שם הם גרים בוילות עם משפחותיהם, כך לפי בכיר איראני. "אלה שלימדו באוניברסיטאות מוחלפים באנשים שאין להם קשר לתוכנית הגרעין", הסביר.

המהלך מגיע על רקע חשש מהתנקשויות נוספות מצד ישראל, נטען בדיווח. ביום רביעי האחרון הוצא להורג רוזבה ואדי, מדען שעבד באחד מאתרי הגרעין הרגישים והחשובים ביותר באיראן בטענה שסייע לישראל בחיסולו של אחד מעמיתיו במהלך מלחמת 12 הימים.

נזכיר כי ביום שלישי פורסם ב"פייננשל טיים" נחתה טיסה שהמריאה מטהרן נחתה במוסקבה ובין נוסעיה מדען גרעין איראני בן 43, עלי קלוונד, מלווה בארבעה עובדים נוספים. החבורה הטענה כסיפור כיסוי שהם מחברת ייעוץ הפועלת ממשרד קטן בבירת איראן.

העובדים האיראנים טסו לרוסיה עם דרכונים דיפלומטיים, חלקם הונפקו באותו היום ועם מספרים עוקבים. אחד מחברי המשלחת, היה מדען גרעין שלפי גורמים מערביים עובד עבור SPND - ארגון החדשנות והמחקר ההגנתי, יחידת מחקר צבאית סודית שתוארה על ידי ממשלת ארצות הברית כ"יורשת הישירה של תוכנית הנשק הגרעיני של איראן לפני 2004".