איראן הודיעה היום (שישי) כי מצר הורמוז פתוח לכל כלי השיט - לאחר ההכרזה על הפסקת אש בלבנון. בעקבות ההכרזה - צניחה חדה במחירי הנפט. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז:

"ישראל לא תפציץ עוד בלבנון - ארה"ב אוסרת עליה, מספיק!". דברים אלה מגיעים בניגוד גם למה שנמסר מנתניהו ובעיקר בניגוד למסמך שהציגה אתמול מחלקת המדינה האמריקנית על פיו ישראל שומרת על הזכות "לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה עצמית בכל עת מפני התקפות מתוכננות קרובות או מתמשכות".

טראמפ הדגיש כי "מצור הימי יישאר בתוקף מלא ויופעל רק כלפי איראן, עד אשר העסקה שלנו עם איראן תושלם ב-100%. התהליך הזה צפוי להתקדם במהירות רבה, שכן רוב הסעיפים כבר סוכמו".

גורם איראני בכיר מסר ל"רויטרס": "מותר לכל הספינות המסחריות לעבור במצר הורמוז, כולל אמריקניות, למעט צבאיות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "לבקשת ידידי הנשיא טראמפ, שאיתו שינינו את המזרח התיכון והבאנו הישגים אדירים, הסכמנו להפסקת אש זמנית בלבנון. לבקשתו, ניתן הזדמנות לקדם פתרון מדיני וצבאי משולב עם ממשלת לבנון. הדרך לשלום ארוכה - אבל היא החלה".

נפתלי בנט תקף: אפשר לספור כבר לאחור לקראת הסבב הבא.

על רקע פתיחת המצר ותקווה לקראת סיום המלחמה - מחירי הנפט צונחים ביותר מ-9% ל- 90 דולר בקירוב לחבית. פיקוד העורף: מעבר לפעילות מלאה ברחבי הארץ, מלבד בקו העימות.

הפסקת אש בלבנון נכנסה לתוקף אמש בחצות - ולמשך עשרה ימים. גורם ישראלי בכיר מסר ל-i24NEWS כי כוחות צה"ל נשארים ברצועת הביטחון המורחבת בדרום לבנון במקביל להפסקת האש. יש תיאום עם ארה"ב לפעול נגד כל איום - גם איום מתהווה. כלומר, למרות דרישות חיזבאללה, אין נסיגה עד הגבול ואין "שקט תמורת שקט".

"קיימתי זה עתה שיחות מצוינות עם הנשיא המכובד ג'וזף עאון מלבנון, וראש הממשלה ביבי נתניהו מישראל", כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית Truth. "שני המנהיגים הללו הסכימו שכדי להשיג שלום בין מדינותיהם, הם יתחילו באופן רשמי הפסקת אש". הוא סיפר על השיחות שהתנהלו בין הצדדים ביום שלישי האחרון והוסיף: "זה היה כבוד עבורי לפתור תשע מלחמות ברחבי העולם, וזו תהיה העשירית שלי, אז בואו נעשה את זה!".